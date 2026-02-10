НАБУ планує звернутися до Ізраїлю із запитом про екстрадицію бізнесмена Тимура Міндіча та інших фігурантів кримінального провадження у справі Мідас.

Про це під час пресконференції заявив директор НАБУ Семен Кривонос.

НАБУ готує екстрадицію Міндіча з Ізраїлю

За його словами, екстрадиційний запит наразі готується.

– Процес триває. Екстрадиційний запит щодо фігурантів буде скерований у цьому кримінальному провадженні. Як буде готовий, ми будемо скеровувати в Ізраїль, – повідомив Кривонос.

За його словами, слідство співпрацює з міжнародними юрисдикціями для отримання інформації про фінансові транзакції, рахунки та майно фігурантів.

– Наразі всі заходи щодо можливості застосування традиційних механізмів будуть дотримані. Ми також комунікуємо з Ізраїлем та іншими країнами щодо екстрадиції особи – фігуранта цього кримінального провадження, – розповів Кривонос.

Він додав, що розслідування перебуває в активній фазі, слідчі очікують на процесуальні рішення після отримання відповідей від іноземних партнерів та завершення експертиз.

– Зараз ми активно співпрацюємо приблизно з десятьма різними юрисдикціями, зокрема з країнами Європейського Союзу, у межах міжнародних договорів – для отримання інформації про фінансові транзакції, рахунки та майно, – повідомив директор НАБУ.

Кривонос додав, що справа не завершена. Суспільство поінформують про нові деталі, щойно це дозволять процесуальні норми.

– У цій справі крапку не поставлено. Слідство триває, і будуть додаткові деталі, про які ми повідомимо тоді, коли це стане можливим у процесуальному сенсі, – наголосив він.

Що відомо про операцію Мідас

НАБУ та САП направили документи до Інтерполу на розшук Тимура Міндіча і Олександра Цукермана, підозрюваних у справі Мідас щодо корупції в енергетиці.

Фігурантові корупційної справи в енергетиці бізнесмену Тимуру Міндічу заочно обрали запобіжний захід – тримання під вартою.

Міндіча підозрюють в участі в масштабній корупційній схемі в Енергоатомі. Вночі проти 10 листопада він виїхав з України – сталося це за кілька годин до початку обшуків у його квартирі в Києві.

Як пояснили у ДПСУ, підставою для виїзду стала наявність трьох неповнолітніх дітей.

НАБУ підозрює бізнесмена у створенні злочинної організації та відмиванні грошей, отриманих злочинним шляхом.

Справу проти бізнесмена було відкрито 21 серпня 2025 року.

