Бізнесмен Тимур Міндіч, який є фігурантом справи Мідас щодо масштабного розкрадання в енергетиці, виїхав з України заздалегідь. У НАБУ підтвердили, що це не пов’язано з обшуками у цій справі.

Про це заявив директор Національного антикорупційного бюро України Семен Кривонос під час засідання тимчасової слідчої комісії (ТСК) з питань розслідування можливих порушень законодавства у сфері оборони, антикорупційної політики та прав людини під час дії воєнного стану.

НАБУ про деталі виїзду Міндіча з України

За словами директора НАБУ, виїзд Тимура Міндіча за межі України відбувся заздалегідь і не був реакцією на обшуки у справі Мідас.

Кривонос розповів, що про це свідчить аналіз даних телефонів інших фігурантів.

Стало відомо, що бізнесмен залишив Україну 10 листопада близько другої години ночі, стверджує Кривонос.

Він додав, що приватний трансфер для поїздки Міндіча був замовлений ще 9 листопада зранку.

– Це був запланований, а не поспішний виїзд за кілька годин до обшуків, – стверджує Кривонос.

На засіданні директор НАБУ розповів, що наразі екскерівник Офісу президента Андрій Єрмак та секретар РНБО Рустем Умєров не мають статусу підозрюваних у справі щодо масштабних розкрадань в енергетиці.