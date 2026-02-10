НАБУ готовит запрос к Израилю об экстрадиции фигурантов дела Мидас
НАБУ планирует обратиться к Израилю с запросом об экстрадиции бизнесмена Тимура Миндича и других фигурантов уголовного производства по делу Мидас.
Об этом во время пресс-конференции заявил директор НАБУ Семен Кривонос.
НАБУ готовит экстрадицию Миндича из Израиля
По его словам, экстрадиционный запрос сейчас готовится.
— Процесс продолжается. Экстрадиционный запрос в отношении фигурантов будет направлен в этом уголовном производстве. Как только он будет готов, мы направим его в Израиль, — сообщил Кривонос.
По его словам, следствие сотрудничает более чем с десятью международными юрисдикциями для получения информации о финансовых транзакциях, счетах и имуществе фигурантов.
— Сейчас все меры по возможности применения традиционных механизмов будут соблюдены. Мы также общаемся с Израилем и другими странами по поводу экстрадиции лица — фигуранта этого уголовного производства, — рассказал Кривонос.
Он добавил, что расследование находится в активной фазе, следователи ожидают процессуальных решений после получения ответов от иностранных партнеров и завершения экспертиз.
— Сейчас мы активно сотрудничаем примерно с десятью различными юрисдикциями, в частности со странами Европейского Союза, в рамках международных договоров — для получения информации о финансовых транзакциях, счетах и имуществе, — сообщил директор НАБУ.
Кривонос добавил, что дело не завершено. Общественность будет проинформирована о новых деталях, как только это позволят процессуальные нормы.
— В этом деле точка не поставлена. Следствие продолжается, и будут дополнительные детали, о которых мы сообщим, когда это станет возможным в процессуальном смысле, — подчеркнул он.
Что известно об операции Мидас
НАБУ и САП направили документы в Интерпол на розыск Тимура Миндыча и Александра Цукермана, подозреваемых по делу Мидас о коррупции в энергетике.
Фигуранту коррупционного дела в энергетике бизнесмену Тимуру Миндычу заочно избрали меру пресечения — содержание под стражей.
Миндича подозревают в участии в масштабной коррупционной схеме в Энергоатоме. Ночью против 10 ноября он выехал из Украины — произошло это за несколько часов до начала обысков в его квартире в Киеве.
Как пояснили в ГПСУ, основанием для выезда стало наличие трех несовершеннолетних детей.
НАБУ подозревает бизнесмена в создании преступной организации и отмывании денег, полученных преступным путем.
Дело против бизнесмена было открыто 21 августа 2025 года.