НАБУ планирует обратиться к Израилю с запросом об экстрадиции бизнесмена Тимура Миндича и других фигурантов уголовного производства по делу Мидас.

Об этом во время пресс-конференции заявил директор НАБУ Семен Кривонос.

НАБУ готовит экстрадицию Миндича из Израиля

По его словам, экстрадиционный запрос сейчас готовится.

Сейчас смотрят

— Процесс продолжается. Экстрадиционный запрос в отношении фигурантов будет направлен в этом уголовном производстве. Как только он будет готов, мы направим его в Израиль, — сообщил Кривонос.

По его словам, следствие сотрудничает более чем с десятью международными юрисдикциями для получения информации о финансовых транзакциях, счетах и имуществе фигурантов.

— Сейчас все меры по возможности применения традиционных механизмов будут соблюдены. Мы также общаемся с Израилем и другими странами по поводу экстрадиции лица — фигуранта этого уголовного производства, — рассказал Кривонос.

Он добавил, что расследование находится в активной фазе, следователи ожидают процессуальных решений после получения ответов от иностранных партнеров и завершения экспертиз.

— Сейчас мы активно сотрудничаем примерно с десятью различными юрисдикциями, в частности со странами Европейского Союза, в рамках международных договоров — для получения информации о финансовых транзакциях, счетах и имуществе, — сообщил директор НАБУ.

Кривонос добавил, что дело не завершено. Общественность будет проинформирована о новых деталях, как только это позволят процессуальные нормы.

— В этом деле точка не поставлена. Следствие продолжается, и будут дополнительные детали, о которых мы сообщим, когда это станет возможным в процессуальном смысле, — подчеркнул он.

Что известно об операции Мидас

НАБУ и САП направили документы в Интерпол на розыск Тимура Миндыча и Александра Цукермана, подозреваемых по делу Мидас о коррупции в энергетике.

Фигуранту коррупционного дела в энергетике бизнесмену Тимуру Миндычу заочно избрали меру пресечения — содержание под стражей.

Миндича подозревают в участии в масштабной коррупционной схеме в Энергоатоме. Ночью против 10 ноября он выехал из Украины — произошло это за несколько часов до начала обысков в его квартире в Киеве.

Как пояснили в ГПСУ, основанием для выезда стало наличие трех несовершеннолетних детей.

НАБУ подозревает бизнесмена в создании преступной организации и отмывании денег, полученных преступным путем.

Дело против бизнесмена было открыто 21 августа 2025 года.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.