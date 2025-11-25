Фігуранти так званої операції Мідас мали низку матеріалів на десятки осіб, серед яких – міністри і заступники міністрів, деякі журналісти та працівники СБУ.

Справа Мідас: фігуранти мали “папки” на низку впливових осіб

Представники Національного антикорупційного бюро України під час засідання Комітету з питань антикорупційної політики проінформували, що фігуранти справи Мідас мали “папки” на міністрів, журналістів і працівників СБУ.

– … Я прошу реагувати так само народних депутатів і не замовчувати, коли Рокети і Тенери збирають на правоохоронців (матеріали, – Ред.), включаючи тут і на працівників СБУ довідки. Тобто, ця група збирала і на СБУ (матеріали, – Ред.). Я думаю, їм також це буде цікаво. Тобто, чомусь цій групі вони, можливо, заважали – якісь офіцери СБУ, таке теж могло бути, – зазначив директор НАБУ Семен Кривонос.

Керівник підрозділу детективів НАБУ Олександр Абакумов зазначив, що йдеться про збір матеріалів на дев’ятьох співробітників СБУ. Він наголосив, що серед файлів, знайдених на вилучених під час розслідування носіях інформації, є аналогічні “довідки” щодо 16 чинних народних депутатів, зокрема, голови антикорупційного комітету ВР Анастасії Радіної, Ярослава Железняка і інших.

Зараз дивляться

– (Є дані, – Ред.) щодо 18 міністрів або заступників міністрів, які займали посади, здебільшого в енергетичній чи сфері Міністерства юстиції, щодо 10 журналістів – це включаючи Юрія Ніколова і наразі покійного Шалайського та решти журналістів, які висвітлюють корупцію в енергетичній і в інших сферах, щодо колишнього голови Укренерго тощо, – заявив керівник підрозділу детективів НАБУ.

Він поінформував, що правоохоронці побачили, що після змін, які раніше відбулися у складі уряду, сталися певні перепрофілювання “зони впливу” або “зони інтересу” цієї злочинної організації на сферу Міністерства юстиції.

– З’являються профілі щодо заступників міністра юстиції, з’являються профілі щодо профільних напрямків, таких як Державна виконавча служба, виконання покарання, плюс експерти, що найважливіше, – повідомив керівник підрозділу детективів НАБУ.

Відповідно до його даних, у цих матеріалах також є низка профілів щодо експертів Інституту Бакаріуса та інших.

– Відповідно, ми розуміємо, що скоріш за все, для чого робились ці профілі – щоб мати інформацію безпосередньо щодо експертів і мати можливість впливу, – сказав Абакумов.

Загалом НАБУ встановило, що фігуранти справи Мідас у цілому зібрали 527 довідок щодо різних впливових людей держави.

– Серед всіх 527 файлів ми бачимо 15 детективів НАБУ, які безпосередньо здійснювали розслідування в сфері енергетики, в сфері правоохоронних органів і інші резонансні розслідування, – поінформував він.

Керівник підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України звернув увагу на те, що частина цих файлів була сформована 17 липня 2025 року – до обшуків у працівників НАБУ.

– Звертаю увагу, що 17 липня були сформовані так звані профілі чи довідки щодо низки співробітників, які в подальшому отримали підозри від співробітників інших правоохоронних органів. Безпосередньо хочу озвучити, що один з документів був сформований щодо Магамедрасулова Руслана – 17 липня, щодо Тібекіна Віталія, який в подальшому отримав також підозру – 17 липня, щодо Токаря Євгена – 17 липня, – зазначив Абакумов.

Він додав, що у бюро зафіксували й іншу тенденцію щодо цих файлів у злочинної організації щодо співробітників НАБУ.

– Окрім детективів НАБУ… ми бачимо тенденцію, що, наприклад, я підписую запит на “Енергоатом” щодо витребування окремих документів 22 січня 2025 року – 30 числа вже в цієї злочинної організації профіль на мене є. І один з керівників відділів складає протокол про ненадання інформації на заступника міністра енергетики – через п’ять днів відповідна довідочка лягає в папку до членів цієї злочинної організації, – підкреслив керівник підрозділу детективів НАБУ.

У ДБР зазначили, що жодного впливу фігурантів справи Мідас на працівників ДБР не зафіксовано.

Джерело : Укрінформ

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.