Після нічного обстрілу РФ відновлення ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6 для подачі тепла планують провести за добу-дві.

Про це повідомив перший віцепрем’єр – міністр енергетики Денис Шмигаль на засіданні енергокомітету Ради.

Відновлення ТЕЦ у Києві: що сказав Шмигаль

Так, за словами Дениса Шмигаля, подача тепла від ТЕЦ-5 має відновитися за добу, а від ТЕЦ-6 – за дві.

– Сьогодні була атака росіян балістикою, сталися прильоти уламків по ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6 в Києві. Це призвело до пошкоджень газорозподільчого та газокомпресорного пристрою на одній з ТЕЦ, на другій розбиті циркулярні насоси, система підготовки води. По ТЕЦ-5, сподіваюся, що за добу все буде відновлено, по ТЕЦ-6 дві доби може бути, – розповів міністр.

Він додав, що Києву пощастило, адже плюсова температура дозволила не зливати воду з системи, що дає можливість не витрачати два тижні на заповнення системи та ліквідацію проривів.

Шмигаль пообіцяв, що тепло людям повернуть якомога швидше.

Також він наголосив, що в зв’язку з відсутністю тепла енергетики та уряд намагаються відключати в Києві не більше ніж три черги електроспоживання.

Нагадаємо, 12 лютого в Києві залишилися без тепла 2600 будинків, ще 1100 – досі без опалення після попередніх атак.

