- ТЕЦ-5 планують відновити за 24 години, ТЕЦ-6 — приблизно за дві доби після обстрілу.
- Пошкоджені ключові елементи інфраструктури: газове обладнання, насоси, системи підготовки води.
- Без тепла залишилися тисячі будинків у Києві, діють обмеження електроспоживання.
Після нічного обстрілу РФ відновлення ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6 для подачі тепла планують провести за добу-дві.
Про це повідомив перший віцепрем’єр – міністр енергетики Денис Шмигаль на засіданні енергокомітету Ради.
Відновлення ТЕЦ у Києві: що сказав Шмигаль
Так, за словами Дениса Шмигаля, подача тепла від ТЕЦ-5 має відновитися за добу, а від ТЕЦ-6 – за дві.
– Сьогодні була атака росіян балістикою, сталися прильоти уламків по ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6 в Києві. Це призвело до пошкоджень газорозподільчого та газокомпресорного пристрою на одній з ТЕЦ, на другій розбиті циркулярні насоси, система підготовки води. По ТЕЦ-5, сподіваюся, що за добу все буде відновлено, по ТЕЦ-6 дві доби може бути, – розповів міністр.
Він додав, що Києву пощастило, адже плюсова температура дозволила не зливати воду з системи, що дає можливість не витрачати два тижні на заповнення системи та ліквідацію проривів.
Шмигаль пообіцяв, що тепло людям повернуть якомога швидше.
Також він наголосив, що в зв’язку з відсутністю тепла енергетики та уряд намагаються відключати в Києві не більше ніж три черги електроспоживання.
Нагадаємо, 12 лютого в Києві залишилися без тепла 2600 будинків, ще 1100 – досі без опалення після попередніх атак.