За наявного стану енергосистеми є можливість зберегти до кінця лютого режим відключень електроенергії у 3-3,5 черги за умови, що не буде нових пошкоджень енергооб’єктів російськими обстрілами.

Про це заявив міністр енергетики Денис Шмигаль.

Шмигаль розповів про стан енергосистеми

– Стан енергосистеми такий: якщо від сьогодні ми живемо без атак, то в такому стані, як сьогодні (в обсязі 3-3,5 черги) ми будемо жити до кінця лютого. Це обєктивна реальність. Навіть введення додаткової генерації не матиме значного впливу, – зазначив міністр на засіданні енергокомітету Верховної Ради у четвер, 12 лютого.

За словами Шмигаля, ситуація буде покращуватися, коли з наближенням весни буде більше сонячної енергії. Тоді потрібно буде працювати із накопичувачами. Також необхідно мати запас води.

Найближчим часом очікують кілька морозних днів, під час яких відключення електроенергії можуть зрости до 4–4,5 черги.

– Це така перспектива на найближчі 3-4 тижні, – підсумував він.

Міністр зауважив, що внаслідок потепління дефіцит електроенергії в Україні знизився до з 5-6 ГВт до 4,3-4,5 ГВт.

У середу та вівторок були сонячні дні, завдяки чому вдалося отримати додаткових 1,6-1,7 ГВт електроенергії.

Нагадаємо, 9 лютого Шмигаль попереджав, що енергосистема України функціонуватиме за складними графіками через низькі температури.

