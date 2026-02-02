Президент України Володимир Зеленський провів нараду з переговорною командою перед новим раундом тристоронніх зустрічей в Абу-Дабі.

Нарада команди України перед переговорами в Абу-Дабі

Як заявив Володимир Зеленський, зустрічі очікуються вже найближчим часом – у середу та четвер цього тижня, 4 та 5 лютого відповідно.

Сьогодні на нараді були майже всі учасники переговорної команди від України, розповів президент.

Серед них – секретар РНБО Рустем Умєров, керівник Офісу президента Кирило Буданов, його заступник Сергій Кислиця, начальник Генерального штабу ЗСУ Андрій Гнатов, радник Кабінету президента України ОП Олександр Бевз.

Як зазначив Зеленський, народний депутат Давид Арахамія також братиме участь у перемовинах. Президент України погодив команді рамки розмови та конкретні завдання.

За його словами, українська делегація матиме двосторонні зустрічі з американською стороною. Україна готова до реальних кроків, вважає глава держави.

– Ми вважаємо, що реально досягти достойного і тривалого миру. Ми вважаємо, що двосторонній документ щодо гарантій безпеки зі США готовий. Розраховуємо на подальшу предметну роботу щодо документів з відновлення та економічному розвитку, – зазначив Зеленський.

Президент розраховує на те, що американська сторона може бути надалі рішучою в забезпеченні необхідних умов для діалогу.

На його думку, заходи з деескалації, які фактично запрацювали в ніч на минулу пʼятницю, допомагають досягти довіри людей до процесу перемовин і можливого результату.

Війну треба завершувати, резюмував президент України. Володимир Зеленський подякував усім у світі, хто допомагає Україні.

Фото : Офіс президента

