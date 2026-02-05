В Абу-Дабі делегації України, США та Росії обговорили методи упровадження перемирʼя та моніторингу припинення воєнних дій.

Про це повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умєров, оприлюднивши комюніке за підсумками тристоронніх мирних переговорів, організованих ОАЕ.

Умєров про переговори в Абу-Дабі

За словами Умєрова, протягом 4–5 лютого делегації США, України та Російської Федерації провели в Абу-Дабі другі тристоронні переговори для просування зусиль щодо припинення війни.

Як зазначив секретар РНБО, обговорення мали конструктивний характер. Сторони зосередилися на шляхах створення умов для досягнення тривалого миру.

Він розповів, що делегації досягли домовленості, відповідно до якої Росія та Україна здійснять взаємне звільнення по 157 військовополонених. Це був перший обмін за останні п’ять місяців, зазначив Умєров.

Секретар РНБО поділився, що протягом двох днів делегації провели широкі обговорення щодо інших питань, які ще потрібно вирішити, зокрема, методів упровадження перемирʼя та моніторингу припинення воєнних дій.

Як зазначив Умєров, делегації домовилися поінформувати свої столиці та продовжити тристоронні переговори протягом найближчих тижнів. Вони висловили вдячність ОАЕ за організацію переговорів.

Умєров додав, що Україна вдячна президенту США Дональду Трампу за його лідерство у просуванні зусиль, спрямованих на припинення війни.

5 лютого президент Володимир Зеленський заявив, що найближчим часом плануються нові тристоронні переговори між делегаціями України, Росії та США. За його словами, ймовірно, зустріч відбудеться в Америці.

