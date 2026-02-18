Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) слідкують за дотриманням правил військового обліку. У разі порушення правил мобілізації можуть накладатися штрафи у розмірі — від 17 000 до 25 500 грн.

Найпоширенішими причинами накладання штрафів від ТЦК є:

непоновлення даних або не перебування на військовому обліку;

неявка за викликом до районного ТЦК та СП;

неповідомлення ТЦК про зміну місця проживання;

ігнорування направлення на ВЛК;

відсутність військового квитка (втрата чи псування).

Детальніше про штрафи від ТЦК та як перевірити їхню наявність читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Як перевірити і сплатит штраф через Резерв+

У середині 2025 року з’явився зручний інструмент для перевірки та сплати штрафів, пов’язаних із порушенням правил військового обліку. Йдеться про мобільний застосунок Резерв+, у якому тепер можна оплатити штрафи за неявку до ТЦК та інші порушення без особистих візитів до установ. Це суттєво спростило процедуру: всі дії виконуються онлайн, прямо зі смартфона.

Як повідомляють у Міністерстві оборони України, сервіс спершу дозволяв оплачувати штраф лише за несвоєчасне уточнення облікових даних. Згодом функціонал розширили, тож наразі через застосунок можна сплатити штрафи вже за дев’ять різних порушень військового обліку.

Зокрема, сервіс доступний для тих:

Хто не з’явився до ТЦК за повісткою.

Не став на військовий облік після досягнення 25 років або після зміни місця проживання.

Штраф можна сплатити у разі відсутності обліку після звільнення з місць позбавлення волі.

Після отримання статусу ВПО чи за місцем роботи або навчання.

Окремо передбачена можливість оплати штрафів за відмову від проходження ВЛК або за ненадання майна під час мобілізації.

Процес оплати виглядає так: користувач завантажує застосунок, авторизується та переходить до розділу Штрафи онлайн. Далі подається заява про визнання порушення.

Протягом трьох днів ТЦК та СП розглядає звернення і надсилає постанову, після чого відкривається можливість оплатити штраф зі знижкою, а саме 8 500 гривень, що становить половину повної суми.

Якщо не скористатися знижкою у встановлений строк, доведеться сплатити 17 000 гривень. У разі подальшої несплати сума зростає до 34 000 гривень. Після проведення платежу повідомлення про порушення зникає з застосунку, а статус оновлюється після синхронізації військового документа. У середньому весь процес займає кілька днів.

У Міністерстві оборони наголошують, що сплата штрафу не скасовує обов’язку дотримуватися правил військового обліку. Повістки можуть надходити й надалі, а систематичне ігнорування вимог ТЦК може мати серйозні правові наслідки, включно з кримінальною відповідальністю.

Де перевірити штрафи від ТЦК

Самостійна перевірка наявності штрафів, накладених ТЦК, допоможе уникнути неприємних ситуацій, пов’язаних із їхньою несплатою. Існує кілька способів перевірити наявність таких штрафів.

Ви можете особисто відвідати ТЦК за місцем реєстрації, де вам нададуть інформацію про наявність штрафу, його розмір та причину. Також це можна зробити онлайн за допомогою різноманітних сервісів.

Сервіс Опендатабот

Опендатабот надає можливість перевірити, чи відкрито виконавче провадження щодо вас.

Для цього необхідно:

Відкрити сайт Опендатабот

Після цього ви отримаєте інформацію про наявність або відсутність відкритих виконавчих проваджень.

Застосунок Дія

У застосунку Дія можна перевірити наявність штрафів та сплатити за них, для цього:

Відкрийте розділ Послуги.

Оберіть підрозділ Виконавчі провадження.

Там ви зможете побачити інформацію про наявні штрафи та одразу сплатити, якщо вони є.

Єдиний реєстр боржників

Єдиний реєстр боржників містить інформацію про осіб, щодо яких відкрито виконавчі провадження.

Щоб це зробити:

Перейдіть на сайт Єдиного реєстру боржників

Введіть свої особисті дані для пошуку інформації (ПІБ, дату народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків та категорію стягнення).

Автоматизована система виконавчого провадження (АСВП)

Якщо людина отримала штраф від ТЦК і стосовно неї відкрито виконавче провадження, тоді вона може побачити інформацію про себе на цьому сервісі.

Для пошуку інформації на сайті АСВП необхідно внести такі параметри:

ПІБ та число, місяць, рік народження боржника;

прізвище, ім’я, по батькові стягувача (за наявності);

найменування, ідентифікаційний код в Єдиному державному реєстрі;

номер виконавчого провадження та період його відкриття.

Через систему YouControl

Система YouControl пропонує функцію автоматичного моніторингу штрафів.

Для цього необхідно:

Зареєструватися в системі YouControl

Налаштувати моніторинг своїх даних.

Так ви будете отримувати щоденні сповіщення про появу штрафів та виконавчих проваджень.

