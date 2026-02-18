Территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) следят за соблюдением правил воинского учета. В случае нарушения правил мобилизации могут накладываться штрафы в размере — от 17 000 до 25 500 грн.

Самыми распространенными причинами наложения штрафов от ТЦК являются:

необновление данных или не пребывание на воинском учете;

неявка по вызову в районный ТЦК и СП;

неуведомление ТЦК об изменении места жительства;

игнорирование направления на ВВК;

отсутствие военного билета (потеря или порча).

Подробнее о штрафах от ТЦК и как проверить их наличие читайте в материале Фактов ICTV.

Как проверить и оплатить штраф через Резерв+

В середине 2025 года появился удобный инструмент для проверки и оплаты штрафов, связанных с нарушением правил воинского учета. Речь идет о мобильном приложении Резерв+, в котором теперь можно оплатить штрафы за неявку в ТЦК и другие нарушения без личных визитов в учреждения. Это существенно упростило процедуру: все действия выполняются онлайн, прямо со смартфона.

Как сообщают в Министерстве обороны Украины, сначала сервис позволял оплачивать штраф только за несвоевременное уточнение учетных данных. Впоследствии функционал расширили, поэтому сейчас через приложение можно оплатить штрафы уже за девять различных нарушений воинского учета.

В частности, сервис доступен для тех:

Кто не явился в ТЦК по повестке.

Не встал на воинский учет по достижении 25 лет или после смены места жительства.

Штраф можно оплатить в случае отсутствия учета после освобождения из мест лишения свободы.

После получения статуса ВПЛ или по месту работы или учебы.

Отдельно предусмотрена возможность оплаты штрафов за отказ от прохождения ВЛК или за непредоставление имущества во время мобилизации.

Процесс оплаты выглядит так: пользователь загружает приложение, авторизуется и переходит в раздел Штрафы онлайн. Далее подается заявление о признании нарушения.

В течение трех дней ТЦК и СП рассматривает обращение и направляет постановление, после чего открывается возможность оплатить штраф со скидкой, а именно 8 500 гривен, что составляет половину полной суммы.

Если не воспользоваться скидкой в установленный срок, придется заплатить 17 000 гривен. В случае дальнейшей неуплаты сумма возрастает до 34 000 гривен. После проведения платежа уведомление о нарушении исчезает из приложения, а статус обновляется после синхронизации военного документа. В среднем весь процесс занимает несколько дней.

В Министерстве обороны подчеркивают, что уплата штрафа не отменяет обязанности соблюдать правила воинского учета. Повестки могут поступать и в дальнейшем, а систематическое игнорирование требований ТЦК может иметь серьезные правовые последствия, включая уголовную ответственность.

Где проверить штрафы от ТЦК

Самостоятельная проверка наличия штрафов, наложенных ТЦК, поможет избежать неприятных ситуаций, связанных с неуплатой за них. Существует несколько способов проверить наличие таких штрафов.

Вы можете лично посетить ТЦК по месту регистрации, где вам предоставят информацию о наличии штрафа, его размер и причину. Также это можно сделать онлайн с помощью различных сервисов.

Сервис Опендатабот

Опендатабот предоставляет возможность проверить, открыто ли исполнительное производство в отношении вас.

Для этого необходимо:

Открыть сайт Опендатабот

После этого вы получите информацию о наличии или отсутствии открытых исполнительных производств в отношении вас.

Приложение Дія

В приложении Дія можно проверить наличие штрафов и оплатить их, для этого:

Откройте раздел Услуги.

Выберите подраздел Исполнительные производства.

Там вы сможете увидеть информацию об имеющихся штрафах и сразу оплатить, если они имееются.

Единый реестр должников

Единый реестр должников содержит информацию о лицах, в отношении которых открыты исполнительные производства.

Чтобы это сделать:

Перейдите на сайт Единого реестра должников

Введите свои личные данные для поиска информации (ФИО, дату рождения, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика и категорию взыскания).

Автоматизированная система исполнительного производства (АСИП)

Если человек получил штраф от ТЦК и в отношении него открыто исполнительное производство, тогда он может увидеть информацию о себе на этом сервисе.

Для поиска информации на сайте АСИП необходимо внести такие параметры:

ФИО и число, месяц, год рождения должника;

фамилия, имя, отчество взыскателя (при наличии);

наименование, идентификационный код в Едином государственном реестре;

номер исполнительного производства и период его открытия.

Через систему YouControl

Система YouControl предлагает функцию автоматического мониторинга штрафов.

Для этого необходимо:

Зарегистрироваться в системе YouControl

Настроить мониторинг своих данных.

Так вы будете получать ежедневные оповещения о появлении штрафов и исполнительных производств.

