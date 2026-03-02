Ключовими цілями нових масованих атак російських військ по Україні стануть об’єкти водопостачання та логістична інфраструктура.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами 2 березня.

Зеленський про нові цілі атак РФ

– Росія готує нову хвилю (атак по Україні, – Ред.), битиме по інфраструктурі, логістиці та воді, водопостачанню. Хочуть, щоб у нас були проблеми саме з водою, – стверджує Зеленський.

Президент України закликав місцеві громади готуватися до можливих наслідків російських обстрілів.

Водночас Зеленський визнав, що Україна має отримати більше ракет для посилення протиповітряної оборони.

Крім цього, як пояснив президент, США та Європа не надсилали сигналів, що ситуація довкола Ірану матиме вплив на програму PURL, за якою Україна отримує важливу американську зброю.

Проте Зеленський визнав, що якщо бойові дії на Близькому Сході затянуться, тоді це точно впливатиме на постачання озброєння для України.

