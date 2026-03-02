Зеленский предупредил о новых целях РФ: под ударом водоснабжение и логистика
- Владимир Зеленский предупредил, что Россия готовит новую волну массированных атак, целями которых станут объекты водоснабжения и логистическая инфраструктура Украины.
- Президент призвал местные общины готовиться к последствиям обстрелов и подчеркнул необходимость усиления ПВО дополнительными ракетами.
Ключевыми целями новых массированных атак российских войск по Украине станут объекты водоснабжения и логистическая инфраструктура.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами 2 марта.
Зеленский о новых целях атак РФ
– Россия готовит новую волну (атак по Украине, – Ред.), будет бить по инфраструктуре, логистике и воде, водоснабжению. Хотят, чтобы у нас были проблемы именно с водой, – утверждает Зеленский.
Президент Украины призвал местные общины готовиться к возможным последствиям российских обстрелов.
В то же время Зеленский признал, что Украина должна получить больше ракет для усиления противовоздушной обороны.
Кроме того, как объяснил президент, США и Европа не посылали сигналов, что ситуация вокруг Ирана повлияет на программу PURL, по которой Украина получает важное американское оружие.
Однако Зеленский признал, что если боевые действия на Ближнем Востоке затянутся, то это точно повлияет на поставки вооружения для Украины.