Зеленський про програму PURL: Ситуація в Ірані поки не вплинула на постачання зброї
- Володимир Зеленський повідомив, що наразі програма постачання зброї PURL працює без затримок, попри загострення ситуації довкола Ірану, проте тривалі бойові дії на Близькому Сході можуть вплинути на обсяги допомоги ППО.
- Україна підтримує постійний контакт із партнерами та паралельно працює над розблокуванням європейських грошей і розвитком власного виробництва для мінімізації ризиків.
Сполучені Штати Америки та країни Європи не надсилали сигналів, що ситуація довкола Ірану матиме вплив на програму PURL, за якою Україна отримує важливу зброю від США.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський у коментарі журналістам 2 березня.
Зеленський про вплив ситуації з Іраном на програму PURL
Проте Зеленський визнав, що інтенсивність бойових дій в Ірані може впливати на кількість протиповітряної оборони для України.
– Безумовно, це питання турбує нас. Ми на контакті з партнерами: буквально 10 хвилин тому розмовляв з канцлером Німеччини і піднімав це питання. Поки що не було подібних сигнал від американців та європейців, – сказав він.
За словами Зеленського, всі розуміють, що відповідна зброя потрібна Україні для захисту життя.
Він запевнив, що наразі програма PURL працює. Президент зазначив, що працює над тим, щоб були транші від європейських партнерів.
– Поки що ті постачання, на які ми розраховували, не зменшились, але пройшла доба. Поки що зарано робити висновки. У будь-якому випадку, якщо будуть довгі бойові дії на Близькому Сході, безумовно, це впливатиме на постачання, – вважає Зеленський.
Водночас він наголосив, що українська сторона здійснюватиме відповідні заходи, щоб не припиняти власне виробництво.
Крім цього, Україна зараз займатиметься тим, щоб не заблокували €90 млрд, чого прагне Угорщина, зазначив Володимир Зеленський.