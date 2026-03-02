Сполучені Штати Америки та країни Європи не надсилали сигналів, що ситуація довкола Ірану матиме вплив на програму PURL, за якою Україна отримує важливу зброю від США.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у коментарі журналістам 2 березня.

Зеленський про вплив ситуації з Іраном на програму PURL

Проте Зеленський визнав, що інтенсивність бойових дій в Ірані може впливати на кількість протиповітряної оборони для України.

Зараз дивляться

– Безумовно, це питання турбує нас. Ми на контакті з партнерами: буквально 10 хвилин тому розмовляв з канцлером Німеччини і піднімав це питання. Поки що не було подібних сигнал від американців та європейців, – сказав він.

За словами Зеленського, всі розуміють, що відповідна зброя потрібна Україні для захисту життя.

Він запевнив, що наразі програма PURL працює. Президент зазначив, що працює над тим, щоб були транші від європейських партнерів.

– Поки що ті постачання, на які ми розраховували, не зменшились, але пройшла доба. Поки що зарано робити висновки. У будь-якому випадку, якщо будуть довгі бойові дії на Близькому Сході, безумовно, це впливатиме на постачання, – вважає Зеленський.

Водночас він наголосив, що українська сторона здійснюватиме відповідні заходи, щоб не припиняти власне виробництво.

Крім цього, Україна зараз займатиметься тим, щоб не заблокували €90 млрд, чого прагне Угорщина, зазначив Володимир Зеленський.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.