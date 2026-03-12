Європейський Союз має підготувати альтернативний сценарій підтримки України, якщо Угорщина продовжить блокувати допомогу.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю Politico.

Зеленський про альтернативний сценарій підтримки України

За словами президента, Україна разом із партнерами в Європі повинна мати альтернативний план дій.

— Ми і Європа потребуємо цього плану Б. Наші європейські партнери і справжні друзі знають, що ми захищаємо не тільки українські цінності, ми захищаємо свободу всієї Європи, — сказав Зеленський.

Президент підкреслив, що Орбан блокує фінансування, військову допомогу Україні та виступає проти вступу країни до Європейського Союзу, що створює ризики для подальшої підтримки Києва. Так угорський лідер фактично виступає союзником російського президента Володимира Путіна.

Водночас глава держави зазначив, що не вважає дипломатичне мовчання ефективним у відносинах із угорським прем’єром.

Нагадаємо, що у Європейському Союзі уже розглядають альтернативні механізми фінансування України, якщо рішення щодо кредиту на €90 млрд залишатиметься заблокованим.

За даними Politico, у Брюсселі обговорюють варіант двосторонніх позик від окремих країн ЄС, які дозволять надати Україні частину необхідних коштів без одностайного рішення всіх держав блоку.

За словами дипломатів, йдеться приблизно про €30 млрд, які можуть забезпечити фінансування України щонайменше на першу половину 2026 року.

Водночас у Європі сподіваються переконати прем’єр-міністрів Угорщини та Словаччини Віктора Орбана та Роберта Фіцо підтримати початкову домовленість щодо кредиту.

