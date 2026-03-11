Делегація з Угорщини на чолі з державним секретарем їхнього міністерства енергетики Габором Чепеком вирушила до Києва нібито для переговорів щодо відновлення роботи нафтопроводу Дружба.

Про це у соцмережі Х написав речник угорського уряду Золтан Ковач.

Водночас українське МЗС запевняє, що угорська група перебуває в Україні без офіційного статусу і “як туристи”.

Угорська делегація з візитом у Києві: що відомо

Державний секретар Угорщини Габор Чепек заявив на кордоні України з Угорщиною, що головна мета його місії – твердо представляти інтереси Угорщини за столом переговорів.

Таким чином, угорці сказали, що планують провести “змістовні перемовини” з українськими органами, які відповідають за енергетику, послами в Києві та представником Європейської комісії.

– Угорська делегація на чолі з державним секретарем Габором Чепеком вирушила до Києва, щоб оцінити стан нафтопроводу Дружба та домогтися швидкого відновлення транзиту нафти до Угорщини, – розповів Ковач.

Також Державний секретар, за словами Золтана Ковача, підкреслив, що уряд Угорщини вважає, що енергетична безпека залежить від збереження доступу до східних ресурсів.

Там аргументують це тим, що більша різноманітність поставок забезпечує більшу безпеку угорських домогосподарств і допомагає зберегти систему захисту витрат на комунальні послуги в країні.

Реакція МЗС

Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий, тим часом, повідомив, що на території України дійсно знаходиться група осіб, що прибула з Угорщини, однак вона не має офіційного статусу чи запланованих офіційних зустрічей, тож її некоректно називати “делегацією”.

– Ми знаємо, що сьогодні вранці на територію України заїхала група громадян Угорщини за загальними правилами для всіх громадян країн Шенгенської зони, користуючись безвізом. Будь-які особи з туристичною метою можуть саме так заїхати в Україну з країн Шенгену, – пояснив він в коментарі агентству Інтерфакс.

Тихий додав, що на територію України можна заїжджати громадянам інших країн, що ставляться до нас з повагою і дотримуються загальних правил відвідин з туристичною метою.

Нагадаємо, росіяни вдарили по енергетичній інфраструктурі на Львівщині 27 січня. Внаслідок їхнього удару зупинився транзит російської нафти по нафтопроводу Дружба. Зокрема, одну тільки пожежу в резервуарі для зберігання гасили протягом 10 днів.

Було пошкоджено обладнання, кабелі електропередачі, трансформатори та систему виявлення витоків.

Угорщина та Словаччина звинуватили Україну в порушенні транзиту нафти, не визнавши січневу російську атаку і поставивши під сумнів масштаби збитків.

Тим часом ЄС розглядає можливості надання Україні фінансової підтримки для ремонту пошкодженого в результаті атаки РФ нафтопроводу Дружба.

Зауважимо, що за час війни нафтопровід Дружба був атакований майже два десятки разів. І, як наголошують джерела Bloomberg, ремонтні роботи часто проводилися під час атак РФ, що ставило під загрозу життя робітників, а Кремль, ймовірно, знову вдарить по трубопроводу після його ремонту.

