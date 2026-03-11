У Брюсселі розглядають альтернативний механізм фінансування України на випадок, якщо Угорщина та Словаччина продовжать блокувати погодження кредиту на 90 млрд євро.

Про це повідомляє Politico з посиланням на джерела.

ЄС розглядає альтернативний спосіб фінансування України

За словами двох європейських дипломатів, у Євросоюзі вже підготували план, який дозволить надати Україні принаймні частину необхідних коштів для оборони та інших потреб, якщо рішення щодо великого кредиту залишатиметься заблокованим.

На саміті ЄС у Брюсселі наступного тижня лідери блоку планують знову спробувати переконати прем’єр-міністрів Угорщини та Словаччини Віктора Орбана і Роберта Фіцо підтримати початкову домовленість про кредит на 90 млрд євро для України.

Водночас країни Балтії та Північної Європи готуються до альтернативного сценарію. Якщо компромісу досягти не вдасться, вони пропонують забезпечити Україну коштами щонайменше на першу половину 2026 року.

Один зі співрозмовників, який бере участь в обговореннях, зазначив, що йдеться приблизно про 30 млрд євро. Ці кошти можуть бути надані у вигляді двосторонніх позик, що дозволить обійти необхідність одностайного рішення всіх держав ЄС.

Також міністр фінансів Нідерландів Еелко Хейнен повідомив колегам, що Гаага планує надавати Україні по 3,5 млрд євро двосторонньої підтримки щороку до 2029 року.

Ідею двостороннього фінансування обговорювали ще перед грудневим самітом ЄС. Тоді від неї відмовилися на користь спроби ухвалити спільний кредит, щоб зберегти враження європейської єдності. Однак тепер, коли час обмежений, а Україна потребує коштів і визначеності, цей варіант знову розглядають як один із можливих.

За даними джерел, наразі Україна має достатньо коштів для покриття нагальних потреб приблизно до початку травня.

Ситуацію тимчасово стабілізувала позика Міжнародного валютного фонду на 8,1 млрд доларів, затверджена наприкінці лютого, з якої одразу було надано транш у 1,5 млрд.

Без цього фінансування, за словами співрозмовників, кошти могли б закінчитися вже наприкінці березня, що поставило б Україну у значно складніше становище.

У низці європейських столиць і в Києві також уважно стежать за політичною ситуацією в Угорщині напередодні виборів 12 квітня. Соціологічні опитування дають підстави припускати, що Віктор Орбан може втратити владу.

Його опонент Петер Мадяр, за оцінками співрозмовників, ймовірно, не блокуватиме спільний кредит для України, особливо якщо буде вирішено питання транзиту російської нафти через трубопровід Дружба або запропоновано інші компромісні рішення з боку ЄС.

Серед таких можливих кроків називають, зокрема, розмороження частини європейських фондів для Угорщини або погодження запиту Будапешта на 16 млрд євро через програму SAFE.

Водночас словацького прем’єра Роберта Фіцо у Брюсселі вважають меншою перешкодою для ухвалення рішення, ніж угорського лідера.

