Европейский Союз должен подготовить альтернативный сценарий поддержки Украины, если Венгрия продолжит блокировать помощь.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Politico.

Зеленский об альтернативном сценарии поддержки Украины

По словам президента, Украина вместе с партнерами в Европе должна иметь альтернативный план действий.

— Мы и Европа, мы все нуждаемся в этом плане Б. Наши европейские партнеры и настоящие друзья знают, что мы защищаем не только украинские ценности, мы защищаем свободу всей Европы, — сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что блокирование финансовой помощи Украине со стороны премьер-министра Венгрии Виктора Орбана создает риски для дальнейшей поддержки Киева.

По словам президента, венгерский лидер фактически выступает союзником российского президента Владимира Путина.

Зеленский заявил, что Орбан блокирует финансирование, военную помощь Украине и выступает против вступления страны в Европейский Союз.

В то же время глава государства отметил, что не считает дипломатическое молчание эффективным в отношениях с венгерским премьером.

Напомним, что в Европейском Союзе уже рассматривают альтернативные механизмы финансирования Украины, если решение о кредите на €90 млрд будет оставаться заблокированным.

По данным Politico, в Брюсселе обсуждают вариант двусторонних займов от отдельных стран ЕС, которые позволят предоставить Украине часть необходимых средств без единогласного решения всех государств блока.

По словам дипломатов, речь идет примерно о €30 млрд, которые могут обеспечить финансирование Украины как минимум на первую половину 2026 года.

В то же время в Европе надеются убедить премьер-министров Виктора Орбана и Роберта Фицо поддержать первоначальную договоренность о кредите.

