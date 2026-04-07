З початку повномасштабної війни в Україні зафіксували понад 600 випадків опору працівникам територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).

Про це повідомила Національна поліція у коментарі агентству Інтерфакс-Україна.

Напади на представників ТЦК

За даними Нацполіції, внаслідок нападів загинули щонайменше три працівники ТЦК і СП.

Найбільше випадків нападу на працівників ТЦК зафіксували у Харківській області – 68, в Києві – 53, а у Дніпропетровській області – 44 факти з початку дії воєнного стану, зазначили у Нацполіції.

Подібні випадки зафіксували й в інших регіонах країни. Зокрема, на Волині (38), Львівщині (37), Одещині (36), Чернігівщині (33).

Статистика Нацполіції свідчить про різке збільшення кількості таких правопорушень: якщо у 2022 році було зафіксовано лише п’ять інцидентів, то вже наступного року їхня кількість зросла до 38.

– За 2024 рік зафіксовано 118 випадків нападу на представників ТЦК, у 2025 році загальна кількість інцидентів становила 341. З початку 2026 року фактів опору ТЦК вже зафіксовано більше сотні, – йдеться у повідомленні.

Лише протягом останнього тижня в Україні відбулося три випадки нападу на представників ТЦК з тяжкими наслідками.

У четвер, 2 квітня, у Львові помер військовослужбовець ТЦК після ножового поранення в шию на вулиці Патона. Через кілька годин правоохоронці затримали ймовірного нападника – працівника львівської митниці, якому повідомили про підозру.

У суботу, 4 квітня, у Вінниці поранили двох працівників ТЦК, коли на них напав чоловік із ножем. Громадянина затримали правоохоронці.

У понеділок, 6 квітня, у Харкові теж стався напад на представника ТЦК, якого госпіталізували до лікарні після ножового поранення. У цьому випадку поліцейські також затримали нападника.

Пов'язані теми:

