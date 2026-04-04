У Вінниці стався черговий напад на військовослужбовців групи оповіщення.

Про це повідомляє Вінницький обласний ТЦК та СП.

У Вінниці напали на військовослужбовців ТЦК

Сьогодні, 4 квітня, під час здійснення мобілізаційних заходів військовослужбовцями одного з РТЦК та СП, у взаємодії з НП, було зупинено громадянина.

Військовослужбовці відрекомендувались, та намагались перевірити документи чоловіка, який раптово дістав ніж та завдав кілька ножових поранень двом військовослужбовцям. Після додаткового з’ясування обставин стало відомо, що він є порушником військового обліку з 2025 року.

Постраждалих військовослужбовців було оперативно доставлено до медичного закладу. Станом на зараз, один із них перебуває у стані середньої тяжкості у відділенні реанімації. Стан іншого оцінено, як задовільний.

На місці події працюють правоохоронні органи, обставини інциденту з’ясовуються, тривають слідчі дії.

Нагадаємо, що у четвер, 2 квітня, близько 13:30 на вулиці Патона у Львові інспектор Львівської митниці смертельно поранив 52-річного військовослужбовця.

Це сталося під час перевірки військовими Галицько-Франківського ОРТЦК та СП разом із поліцейськими документів у чоловіка та проводення заходи оповіщення.

Вже наступного дня суд обрав запобіжний захід підозрюваному митнику.

