У Вінниці чоловік під час перевірки документів поранив ножем двох військових ТЦК
- У Вінниці чоловік під час перевірки військовослужбовцями одного з РТЦК та СП, у взаємодії з НП, документів вчинив напад.
- Він завдав декілька ударів двом військовослужбовцям.
- Наразі один з військовослужбовців перебуває у реанімації, стан іншого оцінено, як задовільний.
У Вінниці стався черговий напад на військовослужбовців групи оповіщення.
Про це повідомляє Вінницький обласний ТЦК та СП.
У Вінниці напали на військовослужбовців ТЦК
Сьогодні, 4 квітня, під час здійснення мобілізаційних заходів військовослужбовцями одного з РТЦК та СП, у взаємодії з НП, було зупинено громадянина.
Військовослужбовці відрекомендувались, та намагались перевірити документи чоловіка, який раптово дістав ніж та завдав кілька ножових поранень двом військовослужбовцям. Після додаткового з’ясування обставин стало відомо, що він є порушником військового обліку з 2025 року.
Постраждалих військовослужбовців було оперативно доставлено до медичного закладу. Станом на зараз, один із них перебуває у стані середньої тяжкості у відділенні реанімації. Стан іншого оцінено, як задовільний.
На місці події працюють правоохоронні органи, обставини інциденту з’ясовуються, тривають слідчі дії.
Нагадаємо, що у четвер, 2 квітня, близько 13:30 на вулиці Патона у Львові інспектор Львівської митниці смертельно поранив 52-річного військовослужбовця.
Це сталося під час перевірки військовими Галицько-Франківського ОРТЦК та СП разом із поліцейськими документів у чоловіка та проводення заходи оповіщення.
Вже наступного дня суд обрав запобіжний захід підозрюваному митнику.