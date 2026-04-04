У Сухопутних військах Збройних сил України спростували чутки про мобілізацію жінок.

Вранці 4 квітня Сухопутні війська опублікували офіційну позицію щодо мобілізації жінок до лав Збройних сил України.

У відомстві зазначили, що до мобілізації жінок не готуються і не розробляють жодних механізмів, спрямованих на це.

Зараз дивляться

Відповідну заяву опубліковано на тлі активного поширення в інфопросторі повідомлень щодо підготовки до обов’язкової мобілізації жінок в Україні. У Сухопутних військах заперечили таку інформацію, зазначивши, що вона використовується ворогом для підриву мобілізаційних процесів, а також дискредитації Збройних сил України.

— Одразу хочемо підкреслити: в законодавстві України не відбулося жодних змін щодо регулювання цього процесу. Жінки можуть долучитися до Збройних сил України виключно за власним бажанням, а на військовий облік мають ставати лише громадянки з медичною та фармацевтичною освітою, – йдеться у повідомленні.

У 2025–2026 роках почастішали ситуації, коли жінок ставили на військовий облік без належних правових підстав. Зокрема, йдеться про випадки, коли до обліку включали осіб, які не мають медичної чи фармацевтичної освіти.

Сухопутні війська провели службове розслідування після того, як першу громадянку України помилково поставили на військовий облік. За інформацією відомства, було виявлено, що хибна інформація була внесена в систему Оберіг у 2021 році. Крім того, в системі було виявлено низку аналогічних випадків.

У Сухопутних військах зазначають, що змінити таку інформацію у відповідному ТЦК та СП неможливо.

— В ІКС Оберіг відсутня технічна реалізація можливості знищення відомостей про громадян України, які не є призовниками, військовозобов’язаними та резервістами через невідповідність нормативно-правових актів, – пояснили у відомстві.

Задля вирішення проблеми командування Сухопутних військ ЗСУ звернулося з низкою пропозицій до Генерального штабу та Міністерства оборони України.

Наразі це питання перебуває на постійному контролі, зазначили у повідомленні.

Нагадаємо, 30 березня 2026 року у Верховній Раді України зареєстрували законопроєкт №15116 щодо процедури виключення з військового обліку жінок, взятих на такий облік із порушенням законодавства України.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.