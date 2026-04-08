Для військовослужбовців, які відслужили рік за контрактом 18-25, затвердили гарантовану відстрочку від служби.

Про це повідомив міністр оборони України Михайло Федоров.

Відстрочка для контрактників: що затвердив уряд

Зазначається, що норма щодо відстрочки для контрактників, що відслужили у війську у віці від 18 до 25 років, повністю реалізована.

– Військові віком 18-25 років, які уклали річний контракт із Силами оборони та звільнилися після його завершення, отримують гарантовану відстрочку від призову. Кабінет Міністрів затвердив механізм її оформлення. Тепер це повноцінний інструмент, який працює на практиці, – йдеться у повідомленні.

Міністр уточнив, що відстрочка діє 12 місяців після звільнення. У цей період призов можливий лише за згодою військового.

Федоров наголосив, що це рішення закладає основу для сучасної професійної армії, де служба є свідомим вибором.

Нагадаємо, нові контракти ЗСУ у 2026 році готували з оновленими термінами служби та підвищеним грошовим забезпеченням.

Джерело : Міноборони

