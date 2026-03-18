В Україні існує широкий вибір контрактів для військовослужбовців, що дає змогу кожному обрати найбільш зручну форму служби.

Однак повномасштабна війна триває вже понад чотири роки, і це створює нові потреби для військових. Болючими залишаються питання ротації, медичного та грошового забезпечення, умов служби.

Коли будуть діяти нові контракти ЗСУ та що готують у Міноборони, читайте в нашому матеріалі.

Нові контракти ЗСУ 2026: коли будуть

Міністерство оборони України працює над новими контрактами для військовослужбовців ЗСУ, які мають змінити підходи до термінів служби та умов оплати. Про це розповів заступник керівника Офісу президента бригадний генерал Павло Паліса в інтерв’ю Донбас.Реалії (проєкт Радіо Свобода).

За його словами, ще за попереднього міністра оборони Дениса Шмигаля було підготовлено проєкт закону щодо нових контрактів, який навіть подавався до Верховної Ради.

Проте після зміни керівництва міністерства Михайло Федоров вирішив взяти паузу для доопрацювання документа відповідно до свого бачення.

Тож найближчим часом очікується оновлений законопроєкт із правками нового міністра.

– Запит на чіткі терміни служби зрозумілий, і ми спробуємо його реалізувати через контракти. Але також треба враховувати поточну ситуацію на фронті, — зазначив Павло Паліса.

Концепт нових контрактів передбачає збільшення грошового забезпечення військових утричі, а також врегулювання термінів служби.

Коли будуть нові контракти в ЗСУ та яких змін варто очікувати

На початку грудня 2025 року Кабінет міністрів вже схвалив законопроєкт про запуск нової системи контрактної служби, що передбачає контракти з чіткими строками та гарантує 12-місячну відстрочку після завершення двох років служби.

Нові контракти готуються Міноборони спільно з Генштабом, і вони враховуватимуть потреби фронту та соціальні гарантії для військових.

Міністр оборони Михайло Федоров повідомив, що одним із ключових елементів стратегії стане ширше залучення іноземців до виконання бойових завдань.

Конкретні рішення щодо контрактів і мобілізації планують представити та впроваджувати поступово в найближчі місяці.

Отже, нові контракти для ЗСУ перебувають на фінальній стадії доопрацювання. Законопроєкт оновлює нинішній міністр, і очікується, що в найближчі місяці він буде поданий до Верховної Ради для ухвалення.

Скільки платять за підписання контракту ЗСУ у 2026 році

У Міністерстві оборони повідомили, що тим, хто бажає вступити до лав Збройних сил України за контрактом, передбачена стабільна зарплата, соціальні гарантії та можливість обрати посаду відповідно до кваліфікації та досвіду.

Окрім цього, військовослужбовці, які вперше підписують строковий контракт, отримують одноразову грошову виплату від держави.

У 2026 році її розмір становить:

26 624 грн для рядового складу (8 прожиткових мінімумів для працездатних осіб);

29 952 грн для сержантського і старшинського складу (9 прожиткових мінімумів);

33 280 грн для офіцерського складу (10 прожиткових мінімумів).



Контракт на проходження військової служби можуть укласти як громадяни України, так і іноземці або особи без громадянства віком від 18 років. Також право підписати контракт мають громадяни, які вже мобілізовані та проходять службу.

