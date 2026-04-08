Для военнослужащих, отслуживших год по контракту 18-25, утвердили гарантированную отсрочку от службы.

Об этом сообщил министр обороны Михаил Федоров.

Отсрочка для контрактников: что утвердило правительство

Отмечается, что норма по отсрочке для отслуживших в армии контрактников в возрасте от 18 до 25 лет полностью реализована.

– Военные 18-25 лет, заключившие годовой контракт с Силами обороны и освободившиеся после его завершения, получают гарантированную отсрочку от призыва. Кабинет Министров утвердил механизм его оформления. Теперь это полноценный инструмент, который работает на практике – говорится в сообщении.

Министр уточнил, что отсрочка действует 12 месяцев после увольнения. В этот период призыв возможен только с согласия военного.

Федоров подчеркнул, что это решение закладывает основу для современной профессиональной армии, где служба является осознанным выбором.

Напомним, новые контракты ВСУ в 2026 году готовились с обновленными сроками службы и повышенным денежным довольствием.

Источник : Міноборони

