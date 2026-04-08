Контракт 18-25: в Минобороны гарантируют отсрочку после года службы
- Военные 18-25 после годового контракта получают гарантированную отсрочку на 12 месяцев.
- Правительство утвердило механизм: в этот период призыв возможен только с согласия военного.
Для военнослужащих, отслуживших год по контракту 18-25, утвердили гарантированную отсрочку от службы.
Об этом сообщил министр обороны Михаил Федоров.
Отсрочка для контрактников: что утвердило правительство
Отмечается, что норма по отсрочке для отслуживших в армии контрактников в возрасте от 18 до 25 лет полностью реализована.
– Военные 18-25 лет, заключившие годовой контракт с Силами обороны и освободившиеся после его завершения, получают гарантированную отсрочку от призыва. Кабинет Министров утвердил механизм его оформления. Теперь это полноценный инструмент, который работает на практике – говорится в сообщении.
Министр уточнил, что отсрочка действует 12 месяцев после увольнения. В этот период призыв возможен только с согласия военного.
Федоров подчеркнул, что это решение закладывает основу для современной профессиональной армии, где служба является осознанным выбором.
Напомним, новые контракты ВСУ в 2026 году готовились с обновленными сроками службы и повышенным денежным довольствием.