Пасха должна быть временем безопасности и мира. Если прекращение огня будет продолжаться, это было бы правильно. Украинская сторона предоставила соответствующее предложение России.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский по итогам 1 508 дня полномасштабной войны России против Украины.

Зеленский о Пасхальном перемирии

По мнению Зеленского, если Россия вновь выберет войну вместо мира, тогда это еще раз продемонстрирует миру, в частности США, кто и чего действительно хочет.

Сейчас смотрят

– Подробно говорили вчера и сегодня с главнокомандующим, секретарем СНБО, также со Службой безопасности Украины о режиме тишины на Пасху. Украина предлагала это уже не один раз. Хорошо, чтобы действительно получилось, – заявил Зеленский.

По словам президента, Украина будет действовать зеркально, а ВСУ получили определенные задачи. Он подчеркнул, что если не будет российских ударов, то не будет и ответов сил обороны.

– Мы помним, как было в подобных ситуациях раньше. Четко знаем, с кем имеем дело. Если не будет российских ракет и дронов, будем тоже соблюдать тишину в небе. Для фронта задача аналогичная. Но право на ответ у каждого украинского подразделения есть, – сказал Зеленский.

Как отметил президент, приоритет – это реальная безопасность. В то же время россияне получили сигнал о возможности продолжить прекращение огня.

Зеленский об обмене пленными 11 апреля

– Сегодня важно, что удался обмен. Долго готовили. Каждый возврат наших людей имеет значение. Мы помним обо всех. Ищем по каждой фамилии. Бывает, что находим людей спустя годы, когда ничего не было известно о человеке. Главное, чтобы можно было вернуть домой в Украину, – сказал Зеленский.

Президент поблагодарил всех, кто работает ради обменов: всей нашей команде Координационного штаба и разведки, Службе безопасности Украины, МВД и украинской армии.

Отдельно он поблагодарил каждому украинскому подразделению, которое на фронте обеспечивает пополнение обменного фонда для Украины.

– Ваша смелость, воины, – это гарантия, что сможем возвращать людей. Военные пленные, гражданские – обо всех помним. Надеемся, что обмены продолжим уже в ближайшее время. По крайней мере, с нашей стороны всю работу для этого выполняем, – сказал он.

Зеленский о мирных переговорах и гарантиях безопасности

Отдельно украинская сторона работает с партнерами, чтобы двигаться в переговорах и в обеспечении безопасности.

По словам Зеленского, Украина находится на постоянной связи с американской стороной и на разных уровнях.

– Мы готовим очень активную работу на ближайшие недели и с нашими европейскими партнерами, – сказал президент.

В понедельник, 13 апреля, ожидается подробный доклад секретаря Совета безопасности и обороны Украины Рустема Умерова по всем договоренностям на Ближнем Востоке, в Затоке и других странах рядом с этим регионом относительно украинского экспорта возможностей безопасности.

Фактически все партнеры все равно воспринимают это успехом и говорят, что Украина реально придает безопасности, обратил внимание Зеленский.

– Есть интерес у Азии по этому поводу. Уже есть первые договоренности в работе. Это точно усиливает и Украину тоже. Сейчас Рустем Умеров уже в Украине – согласовываем драфт соглашений, – сказал президент.

Кроме того, сегодня был доклад премьер-министра Украины Юлии Свириденко. Энергетика – первый приоритет во внутренней работе сейчас. Очень важно, что энергосистема работает, Украине удалось добавить генерации.

Президент Украины поблагодарил всех, кто работает, чтобы эта Пасха была со светом.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.