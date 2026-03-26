Керівник Офісу президента Кирило Буданов заявив, що він сподівається на проведення великого обміну полоненими з РФ на Великдень.

Про це він заявив під час виступу з нагоди четвертої річниці створення Координаційного штабу з питань полонених.

Буданов про можливий обмін полоненими на Великдень

– Наша спільна робота триває щодня, переговори тривають і нові обміни будуть. Я дуже сподіваюся, що на Паску ми всі побачимо великий обмін, а ми зробимо для цього все, що потрібно, – сказав він, звертаючись до учасників конференції Разом заради повернення.

За словами керівника ОП, за період діяльності Координаційного штабу провели понад 70 обмінів.

Буданов наголосив, що кожне повернення потребує місяців складних переговорів і спільної роботи.

– Президент України особисто тримає цей процес на контролі, він знає про кожне ключове питання і кожну складну ситуацію. Поруч з нами – наші партнери, без яких багато обмінів були б організувати дуже складно, а інколи, чесно кажучи, майже неможливо, – додав він.

Керівник ОП відзначив роль США та ОАЕ у проведенні обмінів. За словами Буданова, ці країни “насправді багато в чому допомогли”.

Нагадаємо, 22 березня президент Володимир Зеленський повідомив, що за підсумками дводенних зустрічей української делегації з представниками США з’явилися сигнали щодо можливого продовження обмінів полоненими.

