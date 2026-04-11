Сьогодні Україна та Росія провели черговий обмін полоненими, внаслідок якого додому повернулися українські військові та цивільні.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Обмін полоненими 11 квітня: що відомо

За словами глави держави, в Україну вдалося повернути 175 військовослужбовців, а також цивільних.

— Наші повертаються додому. 175 військових. Воїни Збройних Сил, нацгвардійці, прикордонники. Рядові, сержанти та офіцери. І семеро цивільних, — зазначив Зеленський.

Як уточнили у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими, цей обмін став уже 72-м від початку повномасштабної війни та відбувся напередодні Великодня.

Особливістю цього етапу є те, що практично всі звільнені — як військові, так і цивільні — перебували в російській неволі з 2022 року.

Також вдалося визволити 25 українських офіцерів, яких раніше російська сторона відмовлялася обмінювати.

Більшість звільнених захисників потрапили в полон під час оборони Маріуполя. Крім того, додому повернулися військовослужбовці Нацгвардії, які були захоплені під час окупації Чорнобильської АЕС у перші дні вторгнення.

Серед визволених — представники різних складових Сил оборони, зокрема ВМС, Сухопутних військ, ТрО, ДШВ, Повітряних сил, а також прикордонники та нацгвардійці.

Вік звільнених — від 22 до 63 років.

Також в Україну повернулися семеро цивільних, яких російські окупаційні війська утримували з 2022 року.

Наразі звільненим надають необхідну медичну допомогу, після чого вони проходитимуть реабілітацію та реінтеграцію. Вони також отримають належні виплати та підтримку на перший час після повернення.

Останніми місяцями Україна активізувала процес повернення полонених, провівши кілька масштабних обмінів.

Так, 5 лютого додому вдалося повернути 157 українців у межах обміну у форматі 157 на 157.

Вже через місяць, 5 березня, відбувся ще один великий обмін — в Україну повернулися 200 захисників. Серед них були військові, які обороняли Маріуполь, Донеччину, Луганщину, Харківщину та інші напрямки.

Наступного дня, 6 березня, реалізували другий етап домовленостей — додому повернули ще 300 військових і двох цивільних. Частина звільнених перебувала в полоні ще з 2022 року.

Наприкінці березня керівник Офісу президента Кирило Буданов заявляв, що Україна розраховує провести великий обмін полоненими напередодні Великодня. Цей обмін відбувся сьогодні.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 508-му добу.

