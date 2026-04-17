Існують ризики для постачання озброєння через війну в Ірані. Тож Україна вдячна партнерам, які допомагають шукати вихід із ситуації, що склалася.

Про це заявив президент Володимир Зеленський.

– Через війну в Ірані є ризики для постачання зброї в Україну – і дякую всім партнерам, які готові допомагати та шукати, як це виправити. Німеччина, Норвегія, Італія, Нідерланди – зараз Швеція в Україні – візити цього тижня були саме про це – щоб ми весною, літом могли зберігати стійкість України, – наголосив глава держави.

Він додав, що у Росії не має виникнути думок, що нестабільність у світі, пов’язана із конфліктом на Близькому Сході та зростанням цін на нафту, допоможе їй вести війну проти України.

Зеленський розповів, що щодня відбуваються контакти із партнерами на політичному або військовому рівні щодо ППО для України.

– Ми шукаємо антибалістику. Найголовніше, рухаємось до таких умов, коли зможемо в Україні та разом з партнерами виробляти протиповітряну оборону – всі необхідні формати ППО – системи, ракети тощо, – уточнив глава держави.

За його словами, для України це важливе стратегічне завдання, яке має забезпечити захист країни на багато років уперед.

– Серед гарантій безпеки, які розглядаємо для України, – пакети зброї, можливість виробляти необхідну зброю, а, отже, ліцензії на це і промислова база, – це ключові речі, – зауважив президент.

Нагадаємо, видання Bloomberg з посиланням на джерела писало, що представники адміністрації Дональда Трампа почали попереджати інші країни про можливе переривання постачання американського озброєння Україні в найближчі місяці.

Причиною називають пріоритетне спрямування цих ресурсів на війну в Ірані.

За підсумками засідання у форматі Рамштайн 15 квітня Володимир Зеленський заявив, що Україна отримала нову допомогу з протиповітряною обороною, дронами та внески в програму PURL.

