В результаті нової зустрічі країн-партнерів України у форматі Рамштайну Україна отримала нову допомогу з ППО, дронами та внески в програму PURL.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

Результати Рамштайну: що сказав Зеленський

За його словами, партнери на Рамштайні відзначили сильні позиції України на полі бою.

Зараз дивляться

– Вдячний за це кожній нашій бойовій бригаді. Є й чітке розуміння наших потреб у ППО та у спільному виробництві зброї. Головне, щоб кожне зобовʼязання, про яке оголошується, повноцінно та вчасно виконувалось. Коли забезпечення нашого захисту достатнє, у Росії немає можливості реально досягти своїх окупаційних цілей, – наголосив Володимир Зеленський.

Президент додав, що на зустрічі вдалось підтвердити рішення про нові внески в програму PURL від п’яти партнерів.

Зеленський окремо подякував Німеччині та Британії за продовження роботи щодо ППО, дипстрайків та постачання необхідних дронів.

Український лідер також перерахував наступну допомогу від партнерів:

Норвегія надала більш ніж $500 млн на забезпечення бригад дронами, а також $150 млн на посилення логістики.

Нідерланди – понад €200 млн на безпілотники.

Іспанія – готова працювати в рамках європейської програми SAFE, яка дозволить масштабувати наші спільні оборонні спроможності.

Канада – вчергове надала посилення визначених оборонних напрямків.

Бельгія спрямувала додаткові кошти на постачання снарядів та посилення ППО України.

Литва та Естонія – нові за внески в програму PURL.

– Продовжуємо інформувати партнерів про актуальні потреби нашого захисту та можливості тиску на Росію заради миру. Дякую всім, хто допомагає! – наголосив український лідер.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.