Дрони, ППО і мільйони доларів: Зеленський про результати Рамштайну
В результаті нової зустрічі країн-партнерів України у форматі Рамштайну Україна отримала нову допомогу з ППО, дронами та внески в програму PURL.
Про це повідомив президент Володимир Зеленський.
Результати Рамштайну: що сказав Зеленський
За його словами, партнери на Рамштайні відзначили сильні позиції України на полі бою.
– Вдячний за це кожній нашій бойовій бригаді. Є й чітке розуміння наших потреб у ППО та у спільному виробництві зброї. Головне, щоб кожне зобовʼязання, про яке оголошується, повноцінно та вчасно виконувалось. Коли забезпечення нашого захисту достатнє, у Росії немає можливості реально досягти своїх окупаційних цілей, – наголосив Володимир Зеленський.
Президент додав, що на зустрічі вдалось підтвердити рішення про нові внески в програму PURL від п’яти партнерів.
Зеленський окремо подякував Німеччині та Британії за продовження роботи щодо ППО, дипстрайків та постачання необхідних дронів.
Український лідер також перерахував наступну допомогу від партнерів:
- Норвегія надала більш ніж $500 млн на забезпечення бригад дронами, а також $150 млн на посилення логістики.
- Нідерланди – понад €200 млн на безпілотники.
- Іспанія – готова працювати в рамках європейської програми SAFE, яка дозволить масштабувати наші спільні оборонні спроможності.
- Канада – вчергове надала посилення визначених оборонних напрямків.
- Бельгія спрямувала додаткові кошти на постачання снарядів та посилення ППО України.
- Литва та Естонія – нові за внески в програму PURL.
– Продовжуємо інформувати партнерів про актуальні потреби нашого захисту та можливості тиску на Росію заради миру. Дякую всім, хто допомагає! – наголосив український лідер.
Нагадаємо, міністр оборони Михайло Федоров повідомив, що на Рамштайні анонсували нові внески до програми закупівель озброєння PURL.