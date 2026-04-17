Сполучені Штати Америки попередили окремі європейські країни про можливі затримки у постачанні раніше замовленого ними озброєння. Причиною називають зростання навантаження на американські запаси через конфлікт на Близькому Сході.

Про це пише Reuters з посиланням на анонімні джерела.

Затримка постачань зброї США: що відомо

За даними інформаційного агентства, йдеться про озброєння, придбане в межах програми Foreign Military Sales (FMS), яка передбачає продаж американської зброї іноземним державам за підтримки уряду США.

Частина контрактів уже укладена, однак поставки ще не здійснили.

Затримка поставок озброєння торкнеться кількох європейських країн, зокрема держав Балтійського регіону та Скандинавії.

Назви частини країн, яких стосуються затримки, не розголошують. Деякі з них мають спільний кордон із Росією.

Американські чиновники заявляють, що ця зброя необхідна для війни на Близькому Сході, а також звинувачують європейські країни в недостатній допомозі США та Ізраїлю у відкритті Ормузької протоки.

Європейські посадовці заявляють, що такі рішення негативно впливають на оборонну готовність країн регіону.

Серед озброєння, постачання якого можуть затримати, називають різні типи боєприпасів як для наступальних, так і для оборонних дій.

Reuters зазначає, що війна на Близькому Сході додатково виснажує запаси США, які вже скоротилися після багатомільярдної військової допомоги Україні та підтримки Ізраїлю.

Про затримку постачання боєприпасів через пріоритетне використання цих ресурсів для війни в Ірані адміністрація Дональда Трампа почала попереджати країни ще наприкінці березня 2026 року.

Тоді зазначалося, що це може ускладнити реалізацію ключової програми підтримки України, за якою союзники закуповують американське озброєння для Києва.

