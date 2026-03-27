Представники адміністрації Дональда Трампа почали попереджати країни, що постачання озброєнь США для України можуть бути перервані у найближчі місяці через пріоритетне використання цих ресурсів для війни в Ірані.

Про це пише Politico.

Постачання зброї Україні може затримуватися

Держдепартамент повідомив союзників, що постачання боєприпасів, особливо перехоплювачів протиповітряної оборони Patriot, можуть затримуватися, повідомили троє європейських чиновників, знайомих з цими переговорами.

Державний секретар Марко Рубіо планував обговорити це з лідерами на зустрічі міністрів закордонних справ G7 у п’ятницю, 27 березня, повідомили двоє чиновників.

– Нічого не було перенаправлено. Але це може статися, – сказав держсекретар США Марко Рубіо.

Попередження з’явилося на тлі побоювань європейських та азійських країн, що США можуть перенаправити озброєння, яке вони вже придбали, для використання у війні в Ірані, щоб поповнити власні запаси.

Це загрожує зірвати ключову програму для України, за якою союзники купують зброю у США для Києва.

Принаймні деякі союзники “отримали запевнення” від США, що поставки за ініціативою, відомою як PURL, не були перенаправлені, повідомив один із європейських чиновників.

– Це, звичайно, нічого не каже про майбутнє, – додав він на умовах анонімності.

Побоювання у європейських столицях зросли після того, як The Washington Post у четвер повідомила, що Пентагон розглядає можливість перенаправлення озброєнь з цієї ініціативи для поповнення запасів США.

Однак Георгій Тихий, речник МЗС України, заявив, що Рубіо не повідомляв про майбутні перебої у постачанні PURL під час двосторонньої зустрічі на полях G7 у п’ятницю, проте відмовився надавати додаткові подробиці їхньої розмови.

Інші європейські чиновники заспокоюють себе тим, що затримки поставок не відбудуться негайно, особливо після того, як речниця Білого дому Каролін Лівітт заявила, що військові США “дуже близькі” до досягнення своїх цілей в Ірані.

У Пентагоні відмовилися від коментарів.

– Військо Америки є найпотужнішим у світі, і ми забезпечимо, щоб сили США та наші союзники і партнери мали все необхідне для бою та перемоги, – йдеться в заяві.

Держдепартамент США, посольства Великої Британії, Франції, Канади та Японії у Вашингтоні не відповіли на запити видання.

Посольства ЄС, Італії та Німеччини від коментарів утрималися.

Немає перебоїв у реалізації програми PURL – НАТО

Лідери НАТО напередодні зустрічі наголошували, що немає перебоїв у реалізації програми.

– Можу вас запевнити, що критична підтримка США для України, оплата за яку здійснюють союзники у рамках PURL, продовжує надходити, – сказав генсек НАТО Марк Рютте журналістам у четвер у Брюсселі.

Речниця НАТО Елісон Гарт наполягла, що нічого не змінилося.

– Все, за що союзники та партнери НАТО заплатили через PURL, було доставлено або продовжує надходити в Україну, – заявила вона.

Перенаправлення постачання PURL у Перську затоку було б “неприйнятним”, заявив дипломат НАТО.

Хоча наслідки “залежатимуть від затримки” для кожного виду обладнання, вплив може бути “серйозним”, додав він.

