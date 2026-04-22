Нафтопровід Дружба знову готовий до роботи та постачання нафти до окремих європейських країн після відновлювальних робіт на пошкодженій ділянці. Україна повністю виконала необхідний ремонт, повідомив президент Володимир Зеленський.

За його словами, відновлення відбулося відповідно до домовленостей з Євросоюзом. Ідеться про ділянку, яка постраждала внаслідок російського удару. Після проведених робіт трубопровід може знову функціонувати.

Водночас президент наголосив, що ризики залишаються: гарантій того, що Росія не повторить атаки, немає. Зокрема, подібні удари вже фіксувалися раніше, зокрема в січні.

Зараз дивляться

Нафтопровід Дружба: де розташований на карті та коли його побудували

Попри свою назву, Дружба є однією з найбільших і найпотужніших систем транспортування нафти у світі. Її пропускна здатність сягає приблизно 2 млн барелів на добу.

Система відіграє ключову роль у постачанні нафти до низки європейських країн, залишаючись важливою частиною енергетичної інфраструктури регіону.

Ідея будівництва масштабного трансконтинентального нафтопроводу виникла наприкінці 1950-х років у межах Ради економічної взаємодопомоги.

Офіційні домовленості були закріплені у 1959 році між урядами кількох держав, а будівництво стартувало вже у грудні 1960-го. Повноцінний запуск системи відбувся у жовтні 1964 року.

Керування проєктом і подальша експлуатація були організовані ще під час будівництва — зокрема, у 1961 році створили спеціальне Львівське управління нафтопроводу Дружба.

Дружба: нафтопровід на карті та його довжина

Нафтопровід Дружба на карті часто позначають як одну з ключових енергетичних артерій Європи, адже він з’єднує постачання нафти між кількома країнами.

Загальна довжина Дружби становить близько 5 200 км. Починається вона в Альметьєвську (Татарстан, Росія) і проходить через Самару та Брянськ.

Далі маршрут прямує до Мозиря в Білорусі, де система розгалужується на два основні напрямки:

Північна гілка — через Білорусь, Польщу та Німеччину;

Південна гілка — через Україну, Чехію, Словаччину та Угорщину.

Окремі відгалуження також забезпечують постачання до Литви та Латвії.

Нафтопровід Дружба: схема маршруту в Україні

Південна гілка нафтопроводу Дружба проходить територією України на відстані понад 600 км і використовується для транспортування російської нафти до Словаччини, Угорщини та Чехії.

В Україну маршрут заходить із Білорусі через Мозир, далі прямує до Бродів у Львівській області, де відбувається розгалуження — один напрям веде до Ужгорода, а інший — далі в бік країн Європейського Союзу.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.