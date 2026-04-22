Україна почала заповнювати нафтопровід Дружба.

Очікується, що постачання нафти до Словаччини буде відновлено у четвер, 23 квітня.

Про це повідомила міністерка економіки Словаччини Деніса Сакова.

– Згідно з повідомленням Укртранснафти, сьогодні вранці почалося підвищення тиску та заповнення нафтопроводу Дружба на українській стороні з Білорусі, – написала вона у Facebook.

За словами міністерки, перекачування та постачання до Словаччини, як очікується, буде відновлено завтра, 23 квітня, вранці.

Угорська компанія MOL також поінформувала, що отримала сигнал від Укртранснафти щодо відновлення постачання.

За даними компанії, надходження сирої нафти з Білорусі трубопроводом Дружба стартувало сьогодні опівдні на українській ділянці.

У MOL очікують, що перші обсяги нафти після запуску надійдуть до Угорщини та Словаччини не пізніше завтрашнього дня.

Нагадаємо, Володимир Зеленський заявив, що українські фахівці завершили ремонт нафтопроводу Дружба, який транспортує російську нафту до країн Європи, і він може відновити роботу.

Проте президент зазначив, що Україна не може гарантувати, що Росія не завдасть нових ударів по Дружбі.

Він також висловив очікування щодо розблокування €90 млрд кредиту від ЄС.

АТ Укртранснафта, яка відповідає за експлуатацію нафтопроводу Дружба, офіційно сповістила угорську нафтогазову компанію MOL про завершення ремонтних робіт на об’єкті.

