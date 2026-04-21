Ремонт пошкодженої росіянами ділянки нафтопроводу Дружба завершений, тож технічно трубопровід готовий до відновлення роботи, однак ризик нового удару ворога зберігається.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

Що відомо про відновлення нафтопроводу Дружба

Український лідер зауважив, що, як і було визначено в комунікації із Євросоюзом, Україна виконала ремонтні роботи на ділянці нафтопроводу Дружба.

– Нафтопровід може відновити функціонування. Хоча ніхто зараз не здатен гарантувати, що російські удари по інфраструктурі нафтопроводу не повторяться, наші фахівці забезпечили базові умови для поновлення роботи системи трубопроводу та обладнання, – йдеться у повідомленні.

Володимир Зеленський наголосив, що очікує розблокування європейського пакета підтримки для України з €90 млрд, що вже був схвалений Європейською радою.

За його словами, Київ має надію, що партнери зроблять відповідні кроки і щодо кластерів для України, а також – продовжать системний санкційний тиск на Росію за її агресивну війну.

Він закликав до подальшої диверсифікації постачання енергоносіїв у Європу.

– Європа має бути незалежною від тих, хто намагається Європу знищити чи послабити. Дякую всім, хто допомагає! – зазначив він.

Також президент розповів, що обговорив з партнерами пріоритети України в енергетичній співпраці.

Так, за його словами, Україна забезпечена необхідними обсягами пального на квітень та травень в умовах кризи через війну в Ірані.

Він нагадав, що цього тижня готується зустріч у форматі енергетичного Рамштайну і потрібно буде прискорити отримання необхідного фінансування для відновлювальних робіт, а також – побудову захисту об’єктів енергетики.

€90 млрд для України: коли розблокують допомогу ЄС

Президент наголосив, що обговорив із президентом Європейської ради Антоніу Коштою розблокування фінансового пакета допомоги на €90 млрд, так як Україна відремонтувала трубопровід Дружба, як і обіцяла раніше.

У відповідь Кошта подякував президенту України Володимиру Зеленському за виконання домовленостей, однак чіткої інформації щодо розблокування пакету допомоги поки що не опубліковано.

– Дякую, президенте Зеленський, за виконання домовленостей: ремонт магістрального нафтопроводу Дружба та відновлення його роботи, – написав Кошта в соцмережі Х.

Нагадаємо, єврокомісарка Марта Кос 21 квітня казала, що Європейський Союз готовий швидко розпочати розподіл €90 млрд кредиту для України, а також просунутися у переговорах про вступ до ЄС.

Раніше лідер опозиційної партії Тиса та майбутній прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр звернувся до президента України Володимира Зеленського з вимогою відновити транзит нафти трубопроводом Дружба.

Стосовно кредиту Євросоюзу для України в розмірі €90 млрд, який уже схвалено, Мадяр повідомив, що Угорщина відкличе своє вето за умови відновлення постачання нафти трубопроводом Дружба.

