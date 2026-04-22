Нефтепровод Дружба вновь готов к работе и поставкам нефти в отдельные европейские страны после восстановительных работ на поврежденном участке. Украина полностью выполнила необходимый ремонт, сообщил президент Владимир Зеленский.

По его словам, восстановление прошло в соответствии с договоренностями с Евросоюзом. Речь идет об участке, пострадавшем в результате российского удара. После проведенных работ трубопровод может снова функционировать.

В то же время президент подчеркнул, что риски остаются: гарантий того, что Россия не повторит атаки, нет. В частности, подобные удары уже фиксировались ранее, в частности в январе.

Нефтепровод Дружба: где он расположен на карте и когда его построили

Несмотря на свое название, Дружба является одной из крупнейших и мощнейших систем транспортировки нефти в мире. Ее пропускная способность достигает примерно 2 млн баррелей в сутки.

Система играет ключевую роль в поставках нефти в ряд европейских стран, оставаясь важной частью энергетической инфраструктуры региона.

Идея строительства масштабного трансконтинентального нефтепровода возникла в конце 1950-х годов в рамках Совета экономической взаимопомощи.

Официальные договоренности были закреплены в 1959 году между правительствами нескольких государств, а строительство началось уже в декабре 1960-го. Полноценный запуск системы состоялся в октябре 1964 года.

Управление проектом и последующая эксплуатация были организованы еще во время строительства — в частности, в 1961 году было создано специальное Львовское управление нефтепровода Дружба.

Дружба: нефтепровод на карте и его протяженность

Нефтепровод Дружба на карте часто обозначают как одну из ключевых энергетических артерий Европы, ведь он обеспечивает поставки нефти между несколькими странами.

Общая протяженность Дружбы составляет около 5 200 км. Начинается она в Альметьевске (Татарстан, Россия) и проходит через Самару и Брянск.

Далее маршрут пролегает до Мозиря в Беларуси, где система разветвляется на два основных направления:

Северная ветка — через Беларусь, Польшу и Германию;

Южная ветка — через Украину, Чехию, Словакию и Венгрию.

Отдельные ответвления также обеспечивают поставки в Литву и Латвию.

Нефтепровод Дружба: схема маршрута в Украине

Южная ветка нефтепровода Дружба проходит по территории Украины на расстоянии более 600 км и используется для транспортировки российской нефти в Словакию, Венгрию и Чехию.

В Украину маршрут заходит из Беларуси через Мозырь, далее следует к Бродам во Львовской области, где происходит разветвление — одно направление ведет в Ужгород, а другое — дальше в сторону стран Европейского Союза.

