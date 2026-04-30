Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія потенційно може просувати ідею перемир’я в обмін на скасування частини санкцій проти окремих підприємств і фінансового сектору.

Про це глава держави сказав у телефонному інтерв’ю Bloomberg.

РФ хоче послаблення санкцій

За словами Зеленського, Україна наразі перебуває у стані невизначеності, очікуючи на відновлення мирних переговорів. Водночас додатковим фактором, який впливає на ситуацію, є загострення на Близькому Сході, зокрема конфлікт в Ірані, що відволікає міжнародну увагу.

Президент наголосив, що Київ поки не отримував жодних нових сигналів ні від Москви, ні від Вашингтона щодо можливих термінів поновлення перемовин.

— Я думаю, що все залежить від того, як розвиватиметься ситуація на Близькому Сході, — зазначив він.

Водночас Зеленський закликав США та країни Європи не послаблювати санкційний тиск на Росію, застерігши від можливих спроб Кремля домогтися поступок.

За його словами, російська сторона вже порушує питання, зокрема, щодо відновлення доступу до SWIFT для своїх банків.

— Я думаю, що Росія може порушити питання про перемир’я в обмін на скасування санкцій щодо певних підприємств. Я знаю, що вони порушують питання про скасування санкцій щодо SWIFT, щоб їхні банки могли працювати. Для України все це є великим ризиком, — сказав Зеленський.

Окремо Зеленський повідомив, що запрошення відвідати Київ для представників команди Дональда Трампа — Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера — залишається чинним, однак конкретних дат їхнього візиту поки немає.

Тим часом під час телефонної розмови з Трампом кремлівський диктатор Володимир Путін обговорював можливість короткострокового перемир’я з Україною орієнтовно на 9 травня.

Джерело : Bloomberg

