Президент України Володимир Зеленський доручив своїм представникам зв’язатися із командою президента Сполучених Штатів і з’ясувати деталі пропозиції росіян щодо короткострокового припинення вогню.

Про це глава держави повідомив у соцмережах.

Пропозиція РФ про режим тиші

Зеленський наголосив, що Україна прагне миру, а тому забезпечує необхідну дипломатичну роботу для реального завершення цієї війни.

— З’ясуємо, про що конкретно йдеться: про кілька годин безпеки для параду в Москві чи про щось більше, — заявив президент.

Пропозиція України – це припинити вогонь на тривалий період, гарантувати надійну безпеку для людей і довготривалий мир. Володимир Зеленський зауважив, що Україна готова працювати заради тривалого миру в будь-якому ефективному форматі.

Нагадаємо, що американський президент Дональд Трамп провів розмову з кремлівським диктатором Володимиром Путіним, під час якої вони обговорили можливість “невеликого перемир’я” в Україні. А ще Трамп заявив, що завершення війни в Україні нібито вже “близько”.

Під час попереднього перемир’я росіяни вбили дронами власних перевдягнених полонених.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 527-у добу.

