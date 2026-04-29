Україна ввела санкції проти росіян і колаборантів, причетних до викрадення українських дітей. Під обмеження також потрапили 23 судна російського тіньового флоту.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

Які санкції впроваджують проти РФ

За словами президента, мова йде про два санкційних списки:

У першому – особи, що працюють на вивезення українських дітей із тимчасово окупованих територій, знищення їхньої ідентичності та приховування від сімей і від України.

У другому – 23 судна, які Москва використовує для нафтового експорту.

– Серед санкціонованих осіб функціонери державної системи Росії, колаборанти на тимчасово окупованій території і пропагандисти… Щодо частини списку вже застосовані також санкції партнерів, – йдеться у повідомленні.

Володимир Зеленський зауважив, що Україна працює над тим, щоб синхронізувати всі санкційні режими з партнерами.

Також він анонсував ще один санкційний пакет, який він охарактеризував як такий, що набуде “особливої ваги”.

