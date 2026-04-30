Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия потенциально может продвигать идею перемирия в обмен на отмену части санкций против отдельных предприятий и финансового сектора.

Об этом глава государства сказал в телефонном интервью Bloomberg.

РФ хочет ослабления санкций

По словам Зеленского, Украина сейчас находится в состоянии неопределенности, ожидая возобновления мирных переговоров. В то же время дополнительным фактором, влияющим на ситуацию, является обострение на Ближнем Востоке, в частности конфликт в Иране, который отвлекает международное внимание.

Президент подчеркнул, что Киев пока не получал никаких новых сигналов ни от Москвы, ни от Вашингтона относительно возможных сроков возобновления переговоров.

— Я думаю, что все зависит от того, как будет развиваться ситуация на Ближнем Востоке, — отметил он.

В то же время Зеленский призвал США и страны Европы не ослаблять санкционное давление на Россию, предостерегая от возможных попыток Кремля добиться уступок.

По его словам, российская сторона уже поднимает вопрос, в частности, о восстановлении доступа к SWIFT для своих банков.

— Я думаю, что Россия может поднять вопрос о перемирии в обмен на отмену санкций в отношении определенных предприятий. Я знаю, что они поднимают вопрос об отмене санкций в отношении SWIFT, чтобы их банки могли работать. Для Украины все это представляет большой риск, — сказал Зеленский.

Отдельно Зеленский сообщил, что приглашение посетить Киев для представителей команды Дональда Трампа — Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера — остается в силе, однако конкретных дат их визита пока нет.

Между тем во время телефонного разговора с Трампом кремлевский диктатор Владимир Путин обсуждал возможность краткосрочного перемирия с Украиной ориентировочно на 9 мая.

Источник : Bloomberg

