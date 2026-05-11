Україна завжди відкрита до отримання більшої кількості засобів ураження, але на сьогодні вже має ракети, які не поступаються крилатим Taurus за своєю дальністю.

Про це заявив міністр оборони України Михайло Федоров на брифінгу з очільником Міноборони Німеччини Борисом Пісторіусом у Києві.

Федоров про ракети для України

– Якщо говоримо про Taurus, то звичайно, що у нас зараз є вже ракети, які працюють на дистанції схожій і більше. Але ніколи не може бути багато таких засобів ураження, – стверджує міністр оборони.

За словами Федорова, Україна завжди залишається відкритою для того, щоб мати більше засобів озброєння.

Проте він стверджує, що Україна вже поступово отримує певну незалежність у цьому напрямі. Як приклад, він звернув увагу на нещодавні удари по території Росії на відстані у 1,5 тис. км від державного кордону.

На його думку, Україна добре робить свою домашню роботу.

У березні канцлер Німеччини Фрідріх Мерц підтвердив відсутність планів щодо постачання ракет Taurus, проте наголосив на ефективності українського озброєння.

За його словами, Україна вже має далекобійну зброю, створену, зокрема, за сприяння Німеччини, що дозволяє Силам оборони успішно тримати оборону та здійснювати захист.

11 травня стало відомо, що міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус приїхав до Києва з неанонсованим візитом, щоб розширити співпрацю між Берліном і Києвом у сфері озброєння та спільних військових розроблень.

