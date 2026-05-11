Украина всегда открыта к получению большего количества средств поражения, но сегодня уже имеет ракеты, которые не уступают крылатым Taurus по своей дальности.

Об этом заявил министр обороны Украины Михаил Федоров на брифинге с главой Минобороны Германии Борисом Писториусом в Киеве.

Федоров о ракетах для Украины

– Если говорим о Taurus, то конечно, что у нас сейчас есть уже ракеты, работающие на дистанции похожей и большей. Но никогда не может быть мало таких средств поражения, – утверждает министр обороны.

По словам Федорова, Украина всегда остается открытой, чтобы иметь больше средств вооружения.

Однако он утверждает, что Украина постепенно получает определенную независимость на этом направлении. В качестве примера он обратил внимание на недавние удары по территории России на расстоянии в 1,5 тыс. км от государственной границы Украины.

По его мнению, Украина хорошо делает свою домашнюю работу.

В марте канцлер Германии Фридрих Мерц подтвердил отсутствие планов по поставкам ракет Taurus, однако отметил эффективность украинского вооружения.

По его словам, Украина уже имеет дальнобойное оружие, созданное в частности при содействии Германии, позволяющее Силам обороны успешно держать оборону и осуществлять защиту.

11 мая стало известно, что министр обороны Германии Борис Писториус приехал в Киев с неанонсированным визитом, чтобы расширить сотрудничество между Берлином и Киевом в сфере вооружения и совместных военных разработок.

