Сенатори від Республіканської та Демократичної партій США закликали главу Пентагону Піта Гегсета розблокувати сотні мільйонів доларів допомоги Україні та союзникам у Східній Європі. Законодавці висловили невдоволення затримкою з виділенням коштів, які Конгрес погодив ще минулого року.

Про це повідомляє Associated Press.

Гроші для України

Група сенаторів направила листа міністру оборони США Піту Гегсету із вимогою прискорити надання $600 млн на безпекові програми для України, а також Естонії, Латвії та Литви.

Серед авторів звернення — сенатор-демократ Дік Дурбін, республіканець Чак Грассі, а також сенатори Кевін Крамер, Том Тілліс, Майкл Беннет і Кетрін Кортес Масто.

У листі законодавці наголосили, що Україна вже чотири роки стримує російську агресію та потребує подальшої підтримки від Вашингтона. Вони також застерегли, що затягування з допомогою може послабити стримування Росії, особливо на тлі можливого скорочення американської військової присутності у Європі.

— Україна наполегливо і мужньо відбивала чотирирічний російський напад, але її Збройні Сили потребують і заслуговують на подальшу підтримку з боку США, — заявили у спільному листі сенатор-демократ Дік Дурбін та сенатор-республіканець Чак Грассі.

Напруга між Конгресом та адміністрацією президента Дональда Трампа останніми тижнями посилилася. Частина республіканців відкрито критикує Білий дім за дистанціювання від підтримки України та європейських союзників.

Додаткове невдоволення серед законодавців викликало рішення Гегсета звільнити начальника штабу армії США генерала Ренді Джорджа, який підтримував реформування армії з урахуванням досвіду українських військових та розвитку безпілотних систем.

Тим часом у Палаті представників США демократи просувають окрему ініціативу щодо нових санкцій проти Росії та виділення ще $1 млрд військової допомоги Україні.

