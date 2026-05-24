Під час масованої нічної атаки на Україну 24 травня російські війська застосували 690 засобів повітряного нападу — ракети різних типів та сотні безпілотників.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Нічна атака на Україну 24 травня: що відомо

Уночі проти ніч 24 травня (з 18:00 23 травня) російські війська завдали масованого комбінованого удару по Україні із застосуванням ударних БпЛА, а також ракет повітряного, морського та наземного базування.

Зараз дивляться

Основним напрямком атаки став Київ.

Загалом радіотехнічні війська Повітряних сил зафіксували 690 засобів повітряного нападу — 90 ракет та 600 безпілотників різних типів.

Зокрема, росіяни застосували:

одну балістичну ракету середньої дальності з району Капустин Яр Астраханської області РФ;

дві аеробалістичні ракети Х-47М2

три протикорабельні ракети 3М22 Циркон

30 балістичних ракет Іскандер-М /С-400

54 крилаті ракети Х-101 Іскандер-К Калібр

600 ударних БпЛА типу Shahed

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними станом на 09:30 24 травня, сили ППО збили або приглушили 604 повітряні цілі — 55 ракет та 549 безпілотників.

Крім того, ще 19 ворожих ракет, імовірно, не досягли своїх цілей. Інформація щодо місць падіння уточнюється.

Водночас зафіксовано влучання 16 ракет та 51 ударного БпЛА на 54 локаціях. Уламки збитих дронів впали ще на 23 локаціях.

Нагадаємо, що вночі проти 24 травня пролунали вибухи в Києві у всіх районах міста.

У різних частинах міста горіли житлові будинки, гуртожитки, гаражі, складські приміщення, торговельні об’єкти та автомобілі.

Станом на ранок відомо про 56 постраждалих, серед яких двоє дітей.

Госпіталізували 30 людей, ще 16 отримали допомогу на місці. Троє поранених перебувають у важкому стані.

Крім того, унаслідок атаки на Київ загинули двоє людей.

Уночі російські війська також масовано атакували Київську область дронами, крилатими ракетами та балістикою.

Під ударом опинилися мирні міста та села регіону. Пошкодження зафіксували у Фастівському, Бучанському, Вишгородському, Броварському, Обухівському та Бориспільському, Білоцерківському районах.

Унаслідок атаки загинули двоє чоловіків у Бучанському та Обухівському районах.

Ще дев’ятеро людей дістали поранення, серед них — маленька дівчинка віком до року.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 551-шу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.