Посольство Сполучених Штатів Америки оприлюднило попередження про те, що Росія може здійснити комбінований обстріл на території України.

Про це йдеться на офіційному сайті посольства США в Україні.

Як зазначається, посольство США в Україні отримало інформацію про можливий масований повітряний напад, який може статися протягом наступних 24 годин.

Стверджується, що обстріл може статися “будь-коли” протягом доби.

– Посольство, як завжди, рекомендує громадянам США бути готовими негайно сховатися у разі оголошення повітряної тривоги, – йдеться у повідомленні.

Аналогічне попередження від посольства США з’явилося 8 січня цього року. Після чого в ніч на 9 січня 2026 року російські війська атакували Львівщину балістичною ракетою середньої дальності Орєшнік.

У суботу, 23 травня, президент Володимир Зеленський після доповіді розвідки попередив про загрозу комбінованого удару Росії по Україні та застосування Орєшніка, зокрема, в Києві.

