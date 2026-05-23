Посольство США попереджає про загрозу масованого удару по Україні
- Посольство США в Україні попередило про загрозу масованого повітряного удару РФ, який може відбутися впродовж наступних 24 годин.
- Дипломати закликали громадян бути готовими негайно пройти в укриття. Схоже попередження вже публікували в січні напередодні атаки ракетою Орєшнік.
Посольство Сполучених Штатів Америки оприлюднило попередження про те, що Росія може здійснити комбінований обстріл на території України.
Про це йдеться на офіційному сайті посольства США в Україні.
Попередження посольства США про обстріл України
Як зазначається, посольство США в Україні отримало інформацію про можливий масований повітряний напад, який може статися протягом наступних 24 годин.
Стверджується, що обстріл може статися “будь-коли” протягом доби.
– Посольство, як завжди, рекомендує громадянам США бути готовими негайно сховатися у разі оголошення повітряної тривоги, – йдеться у повідомленні.
Аналогічне попередження від посольства США з’явилося 8 січня цього року. Після чого в ніч на 9 січня 2026 року російські війська атакували Львівщину балістичною ракетою середньої дальності Орєшнік.
У суботу, 23 травня, президент Володимир Зеленський після доповіді розвідки попередив про загрозу комбінованого удару Росії по Україні та застосування Орєшніка, зокрема, в Києві.