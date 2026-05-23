Російська Федерація готує комбінований удар по Україні та має наміри застосувати балістичну ракету Орєшнік.

Про це заявив президент Володимир Зеленський після доповіді від української розвідки, яка отримала дані від американських та європейських партнерів.

Зеленський про загрозу комбінованого удару РФ по Україні

За словами президента, українська розвідка отримала дані про підготовку Росією удару по Україні із застосуванням Орєшніка. Наразі триває перевірка цієї інформації.

Зараз дивляться

Водночас Україна бачить ознаки підготовки комбінованого удару по всій території держави, зокрема по Києву. Росія має наміри застосувати різне озброєння, сказав Зеленський.

– Вказане озброєння середньої дальності може бути в такому ударі. Важливо свідомо реагувати на сигнали повітряної тривоги, починаючи з сьогоднішнього вечора, – наголосив президент.

На думку Зеленського, російське божевілля дійсно є безмежне, тому він закликав берегти життя та користуватися укриттями.

Зеленський про реакцію світу на удари РФ

Водночас президент наголосив, що українська сторона звертає увагу партнерів у Сполучених Штатах Америки та Європі, що застосування такої зброї та затягування війни є глобальним прикладом і для інших потенційних агресорів.

– Якщо Росії дозволено знищувати життя в таких масштабах, то жодна угода не утримає від агресії та ударів інші подібні режими, що засновані на ненависті, – вважає він.

Як стверджує Зеленський, Україна розраховує на реакцію світу, щоб вона відбувалася не постфактум, а була превентивною. За його словами, треба тиснути на Москву, щоб росіяни не розширювали війну.

Крім цього, українська сторона готує посилення протиповітряної оборони настільки, наскільки це можливо. Президент наголосив, що Україна відповідатиме цілком справедливо на кожен російський удар.

– Ми дали дозвіл на парад, але дозволу на божевілля у Росії немає. Цю війну треба завершувати – мир потрібен, а не якісь там ракети для задоволення хворих амбіцій однієї особи, – сказав він.

Президент України подякував усім, хто допомагає берегти життя. Володимир Зеленський ще раз закликав громадян берегти себе та користуватися сьогодні укриттями.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.