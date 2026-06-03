Українські ракети Нептун вразили Новошахтинський НПЗ у Росії
- Нептун уразив Новошахтинський НПЗ у Ростовській області РФ.
- Удар по НПЗ знизив можливості паливного забезпечення російських військ.
В ніч проти 31 травня підрозділи Військово-морських сил ЗСУ завдали ракетного удару по Новошахтинському нафтопереробному заводу в Ростовській області РФ, застосувавши береговий ракетний комплекс Нептун.
Що відомо про удар по Новошахтинському НПЗ
За даними українських військових, у результаті атаки було уражено дві установки первинної переробки нафти потужністю до 2,5 млн тонн на рік кожна та об’єкти зберігання нафтопродуктів, що суттєво впливає на паливне забезпечення російських військ.
– Новошахтинський НПЗ є ключовим підприємством паливної інфраструктури регіону та відіграє важливу роль у забезпеченні російських військ паливно-мастильними матеріалами, – наголосили у ВМС.
Військові підсумували, що послідовне ураження критично важливих елементів військово-промислового та паливно-енергетичного комплексу держави-агресора послаблює її спроможності у війні проти України.
Нагадаємо, у ніч на 3 червня дрони атакували Санкт-Петербург у РФ. Після атаки OSINT-аналітики повідомили про ймовірне ураження Петербурзького нафтового термінала – одного з найбільших об’єктів перевалки нафтопродуктів у Балтійському регіоні.
Раніше Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження низки об’єктів на території Росії, зокрема Ільського нафтопереробного заводу у Краснодарському краї.
Також під удари потрапили склад безпілотників, пункти управління дронами та інші військові об’єкти РФ.