Сили оборони України завдали уражень по низці важливих об’єктів Росії. Під удари потрапив нафтопереробний завод Ільський, який розташований у Краснодарському краї РФ.

Інформацію про це підтвердили у Генеральному штабі ЗСУ.

Ураження Ільського НПЗ та інших об’єктів РФ

За інформацією Генштабу, підтверджено ураження Ільського НПЗ з подальшою пожежею на території заводу. Наразі масштаби завданих пошкоджень уточнюються.

Там зазначають, що НПЗ Ільський є одним із найбільших нафтопереробних підприємств на Півдні Росії. Потужність перероблення становить близько 6,6 млн тонн нафти на рік.

За даними Генштабу, завод виробляє нафтопродукти, які використовують Збройні сили Росії.

Ця атака на Ільський НПЗ – вже щонайменше 16-та з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

USF Struck the Ilsky Oil Refinery On the night of June 2, operators of the @1usc_army struck the Ilsky Oil Refinery, one of the largest oil-processing facilities in southern russia. The refinery produces gasoline, diesel fuel, fuel oil, bitumen, and other petroleum products.… pic.twitter.com/IL7eMuHZvM — 🇺🇦 Unmanned Systems Forces (@usf_army) June 2, 2026

Водночас підтверджено ураження зенітного ракетно-гарматного комплексу Панцирь-С1 у населеному пункті Видне на території тимчасово окупованого Криму.

Під удари Сил оборони України потрапив склад безпілотників російських військ у Шахтарському Донецької області, а також пункти управління дронами у районах Устинки Бєлгородської області Росії, Лугового Запорізької області та Голої Пристані на Херсонщині.

Українські захисники завдали ударів по зосередженнях живої сили армії РФ у районах Широкиного, Берестка та Комара Донецької області, Маліївки на Дніпропетровщині, Локоти у Курській області РФ.

Ураження Новошахтинського та Саратовського НПЗ

31 травня за результатами ударів по Новошахтинському НПЗ в Ростовській області РФ українськими крилатими ракетами Нептун підтверджено ураження двох установок первинної переробки нафти, АВТ-1 та АВТ-2, повідомили у Генштабі.

У ЛВДС Лазарєво у Кіровській області РФ пошкоджено два резервуари РВС-50000 куб. м та будівлі магістральних насосних станцій, уточнили там.

Внаслідок ударів 31 травня по території Саратовського НПЗ підтверджено ураження установки первинної переробки нафти АВТ-6.

Крім цього, у ніч на 1 червня уражено корабель російських військ у районі базування у Міжводному в Криму. За попередньою інформацією, це судно розмагнічування.

