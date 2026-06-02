Сили оборони України завдали уражень по низці важливих об’єктів Росії. Під удари потрапив нафтопереробний завод Ільський, який розташований у Краснодарському краї РФ.

Інформацію про це підтвердили у Генеральному штабі ЗСУ.

Ураження Ільського НПЗ та інших об’єктів РФ

За інформацією Генштабу, підтверджено ураження Ільського НПЗ з подальшою пожежею на території заводу. Наразі масштаби завданих пошкоджень уточнюються.

Там зазначають, що НПЗ Ільський є одним із найбільших нафтопереробних підприємств на Півдні Росії. Потужність перероблення становить близько 6,6 млн тонн нафти на рік.

Ільський НПЗ на карті. Фото: Google Maps

За даними Генштабу, завод виробляє нафтопродукти, які використовують Збройні сили Росії.

Ця атака на Ільський НПЗ – вже щонайменше 16-та з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Водночас підтверджено ураження зенітного ракетно-гарматного комплексу Панцирь-С1 у населеному пункті Видне на території тимчасово окупованого Криму.

Під удари Сил оборони України потрапив склад безпілотників російських військ у Шахтарському Донецької області, а також пункти управління дронами у районах Устинки Бєлгородської області Росії, Лугового Запорізької області та Голої Пристані на Херсонщині.

Українські захисники завдали ударів по зосередженнях живої сили армії РФ у районах Широкиного, Берестка та Комара Донецької області, Маліївки на Дніпропетровщині, Локоти у Курській області РФ.

Ураження Новошахтинського та Саратовського НПЗ

31 травня за результатами ударів по Новошахтинському НПЗ в Ростовській області РФ українськими крилатими ракетами Нептун підтверджено ураження двох установок первинної переробки нафти, АВТ-1 та АВТ-2, повідомили у Генштабі.

У ЛВДС Лазарєво у Кіровській області РФ пошкоджено два резервуари РВС-50000 куб. м та будівлі магістральних насосних станцій, уточнили там.

Внаслідок ударів 31 травня по території Саратовського НПЗ підтверджено ураження установки первинної переробки нафти АВТ-6.

Крім цього, у ніч на 1 червня уражено корабель російських військ у районі базування у Міжводному в Криму. За попередньою інформацією, це судно розмагнічування.

