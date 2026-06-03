У ніч на 3 червня дрони атакували Санкт-Петербург у РФ. Після атаки OSINT-аналітики повідомили про ймовірне ураження Петербурзького нафтового термінала — одного з найбільших об’єктів перевалки нафтопродуктів у Балтійському регіоні.

Про це повідомляє ASTRA із посиланням на аналіз відео та фото очевидців.

Атака на Санкт-Петербург 3 червня: що відомо

Вранці 3 червня жителі Санкт-Петербурга повідомили про серію вибухів та пожежу в місті.

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Губернатор Ленінградської області заявив про нібито збиття 30 безпілотників над регіоном.

Після аналізу відео та фото очевидців OSINT-аналітики ASTRA дійшли висновку, що атакований і горить АТ Петербурзький нафтовий термінал.



Водночас офіційного підтвердження ураження самого термінала на момент публікації немає.

Варто зазначити, що атака відбулася у день відкриття Петербурзького міжнародного економічного форуму (ПМЕФ), який проходитиме у Санкт-Петербурзі з 3 до 6 червня.

У межах заходу очікується участь іноземних представників та бізнесу. Виступ диктатора РФ Володимира Путіна запланований на 4–5 червня.

Що відомо про Петербурзький нафтовий термінал

За даними російських відкритих джерел, АТ Петербурзький нафтовий термінал є одним із найбільших комплексів із перевалки нафтопродуктів на північному заході Росії.

Термінал працює на території площею близько 37 га та має 21 резервуар для зберігання світлих і темних нафтопродуктів.

Пропускна здатність підприємства становить до 12,5 млн тонн на рік.

Нагадаємо, що напередодні Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження низки об’єктів на території Росії, зокрема Ільського нафтопереробного заводу у Краснодарському краї.

Також під удари потрапили склад безпілотників, пункти управління дронами та інші військові об’єкти РФ.

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