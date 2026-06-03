У ніч на 3 червня дрони атакували місто Мічуринськ у Тамбовській області РФ. Після серії вибухів та пожежі OSINT-аналітики заявили про ймовірне ураження заводу Прогрес, який виробляє обладнання для систем управління авіаційної та ракетної техніки.

Про це повідомляє ASTRA з посиланням на аналіз відео та фото очевидців.

Атака дронів на Мічуринський завод Прогрес 3 червня: що відомо

За даними ASTRA, в ніч проти 3 червня жителі Мічуринська повідомили про вибухи та пожежу.

Зараз дивляться

OSINT-аналітики проаналізували геолокацію відео та дійшли висновку, що займання могло статися на території заводу Прогрес.

У ASTRA зазначають, що кадри були зняті навпроти виробничих потужностей підприємства.

Однак офіційного підтвердження ураження самого заводу на момент публікації немає.

Президент України Володимир Зеленський підтвердив ураження підприємства в Тамбовському регіоні РФ, “яке залучене у виробництві російської зброї”. Відстань від лінії фронту до цього об’єкта становить майже 600 кілометрів. Однак глава держави не уточнив, про яке саме підприємство йдеться.

Що відомо про завод Прогрес

За інформацією проєкту War&Sanctions Головного управління розвідки України, Мічуринський завод Прогрес займається виробництвом приладобудівної техніки та компонентів для авіаційної й ракетної галузі.

Зокрема, у межах кооперації з виробництва ракет Х-101 підприємство постачає датчики МП-95, які можуть використовуватися для випробувань та контролю інерціальних, гідромеханічних та електронних систем.

Також завод постачає гіромотори ГМС-01Д для виробництва датчиків кутових швидкостей, які використовуються у керованих авіаційних ракетах Х-59М2 та Х-59М2А.

Крім цього, підприємство бере участь у виробництві компонентів для бойових машин зенітного ракетно-гарматного комплексу Панцир-С1.

Окремо завод виробляє цивільне електротехнічне обладнання та обладнання для газо- і нафтопроводів.

Нагадаємо, що Мічуринський завод Прогрес вже було атаковано у ніч проти 12 лютого.

Тоді українські військові повідомляли про пожежу на території підприємства.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 561-шу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.