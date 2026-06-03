Украинские ракеты Нептун поразили Новошахтинский НПЗ в России
- Нептун поразил Новошахтинский НПЗ в Ростовской области.
- Удар по НПЗ снизил возможности топливного снабжения российских войск.
В ночь на 31 мая подразделения Военно-морских сил ВСУ нанесли ракетный удар по Новошахтинскому нефтеперерабатывающему заводу в Ростовской области РФ, применив береговой ракетный комплекс Нептун.
Что известно об ударе по Новошахтинскому НПЗ
По данным украинских военных, в результате атаки были поражены две установки первичной переработки нефти мощностью до 2,5 млн тонн в год каждая и объекты хранения нефтепродуктов, что существенно влияет на топливное обеспечение российских войск.
– Новошахтинский НПЗ является ключевым предприятием топливной инфраструктуры региона и играет важную роль в обеспечении российских войск горюче-смазочными материалами, – отметили в ВМС.
Военные подытожили, что последовательное поражение критически важных элементов военно-промышленного и топливно-энергетического комплекса государства-агрессора ослабляет его возможности в войне против Украины.
Напомним, в ночь на 3 июня дроны атаковали Санкт-Петербург в РФ. После атаки OSINT-аналитики сообщили о вероятном поражении Петербургского нефтяного терминала – одного из крупнейших объектов перевалки нефтепродуктов в Балтийском регионе.
Ранее Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение ряда объектов на территории России, в частности Ильского нефтеперерабатывающего завода в Краснодарском крае.
Также под удары попали склад беспилотников, пункты управления дронами и другие военные объекты РФ.