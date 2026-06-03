В ночь на 31 мая подразделения Военно-морских сил ВСУ нанесли ракетный удар по Новошахтинскому нефтеперерабатывающему заводу в Ростовской области РФ, применив береговой ракетный комплекс Нептун.

Что известно об ударе по Новошахтинскому НПЗ

По данным украинских военных, в результате атаки были поражены две установки первичной переработки нефти мощностью до 2,5 млн тонн в год каждая и объекты хранения нефтепродуктов, что существенно влияет на топливное обеспечение российских войск.

– Новошахтинский НПЗ является ключевым предприятием топливной инфраструктуры региона и играет важную роль в обеспечении российских войск горюче-смазочными материалами, – отметили в ВМС.

Военные подытожили, что последовательное поражение критически важных элементов военно-промышленного и топливно-энергетического комплекса государства-агрессора ослабляет его возможности в войне против Украины.

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Напомним, в ночь на 3 июня дроны атаковали Санкт-Петербург в РФ. После атаки OSINT-аналитики сообщили о вероятном поражении Петербургского нефтяного терминала – одного из крупнейших объектов перевалки нефтепродуктов в Балтийском регионе.

Ранее Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение ряда объектов на территории России, в частности Ильского нефтеперерабатывающего завода в Краснодарском крае.

Также под удары попали склад беспилотников, пункты управления дронами и другие военные объекты РФ.

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