Президент України Володимир Зеленський у червні візьме участь у саміті G7 у Франції, де планує обговорити питання військової дипломатії та посилення протиповітряної оборони.

Про це повідомляє Politico з посиланням на поінформовані джерела.

Участь Зеленського у саміті G7: що відомо

За інформацією видання, президент України має приєднатися до зустрічі лідерів країн Великої сімки в Евіан-ле-Бен.

Зараз дивляться

Очікується, що участь у саміті також візьмуть глави держав та урядів Франції, Німеччини, Італії, Японії, Канади, Великої Британії та США.

Одне із джерел Politico повідомило, що серед тем переговорів української сторони будуть питання військової дипломатії та посилення протиповітряної оборони для захисту від російських атак балістичними ракетами.

Водночас офіційного підтвердження участі президента України або коментаря організаторів саміту наразі немає.

За даними ЗМІ, ще у березні радник президента Франції заявляв, що Володимира Зеленського не запрошували на саміт G7, який мав відбутися 15–17 червня.

Наразі речник Єлисейського палацу, який відповідає за організацію зустрічі, не відповів на запит журналістів щодо інформації про участь українського президента.

Раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що українська розвідка отримала нові внутрішні російські документи політичного планування щодо України та низки інших регіонів.

За словами глави держави, документи стосуються відносин України з Молдовою, країнами Південного Кавказу, Близького Сходу та регіону Затоки.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.